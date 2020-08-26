Голикова предложила продлить на сентябрь выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова считает необходимым продлить на сентябрь стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с больными коронавирусом. С таким предложением она выступила в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года", - сказала она.

Голикова добавила, что по поводу выплат в VI квартале 2020 года главе государства будет доложено по итогам анализа ситуации с заболеваемостью COVID-19 в сентябре.

По ее словам, в четверг правительство обсудит вопрос о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом.

"Завтра же на заседании правительства мы выделим дополнительно 9,8 млрд рублей на субсидии регионам страны также на осуществление региональных выплат медицинским работникам, которые работают с COVID, и еще 5 млрд для тех медицинских работников, медицинские организации которых находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета", - сообщила Голикова и попросила президента "поддержать эти подходы правительства".