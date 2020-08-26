Путин потребовал сделать систему выплат медикам менее "забюрокраченной"

Президент Владимир Путин потребовал прекратить излишнюю бюрократию при назначении медикам выплат за временную нетрудоспособность из-за работы в условиях коронавируса. Глава государства на совещании с членами правительства привел данные о нарушениях в отдельных регионах страны, назвав, в частности, Новосибирскую и Челябинскую области, Санкт-Петербург.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что на местах встречаются требования о дополнительных документах, не предусмотренных действующей нормативной базой. С этими и всеми другими случаями, заверила она, разбирается Фонд социального страхования.

"Забюрокраченная слишком система оказалась, - дал ей характеристику Путин. - Шестнадцать и более документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату". Он призвал не только разбираться с отдельными случаями, но также обобщить практику, после чего либо принять поправки на федеральном уровне, либо дать необходимые указания в регионы. "Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - распорядился глава государства.