До 30 сентября граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать. Сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

После 30 сентября не будет продлеваться одна из самых заметных мер для поддержки заемщиков - "кредитные каникулы". В их рамках с начала апреля и до 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября Банк России порекомендовал, но не обязал, до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

В октябре не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы "Мир".

Срок приема заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле, истекает 1 октября. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет.

30 сентября истекает срок, в течение которого договор ОСАГО можно было оформить без предоставления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса ее номер надо будет вводить в базу данных. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти ТО.