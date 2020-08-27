В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19

В мире пока еще не накоплено достаточно информации, позволяющей делать выводы о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут повторно заражаться COVID-19. Такого мнения придерживаются эксперты Роспотребнадзора.
Напомним, что ранее исследователи из Гонконгского университета заявили, что местный житель, ранее переболевший COVID-19 и выздоровевший от него, снова заразился инфекцией четыре с половиной месяца спустя. Это первый в мире задокументированный случай повторного заражения человека коронавирусом.
- Информация о подобных случаях периодически появляется, но она носит настолько единичный характер. Пока нельзя сделать определенные выводы о возможности повторного заражения. Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусной инфекции могут возникать у людей, которых поражают сразу два штамма. Поскольку иммунитет вырабатывается к одному штамму, можно заболеть коронавирусом, заразившись другой его версией, - пояснил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Кстати, это касается и сезонного гриппа.
Заболеть повторно могут и люди с первичными или вторичными (на фоне иммуносупрессивной терапии) иммунодефицитами, а также те, у кого наблюдаются индивидуальные особенности иммунной системы. Так, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего.
Очень важно также понимать, какие тест-системы использовались для диагностики первичного и повторного случая - их специфичность и чувствительность, так как они могут давать ложноположительные результаты.