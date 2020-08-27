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27.08.2020 19:48
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

В мире пока еще не накоплено достаточно информации, позволяющей делать выводы о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут повторно заражаться COVID-19. Такого мнения придерживаются эксперты Роспотребнадзора.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Напомним, что ранее исследователи из Гонконгского университета заявили, что местный житель, ранее переболевший COVID-19 и выздоровевший от него, снова заразился инфекцией четыре с половиной месяца спустя. Это первый в мире задокументированный случай повторного заражения человека коронавирусом.

- Информация о подоб­ных случаях периодич­ески появляется, но она носит настолько единичный характер. Пока нельзя сдел­ать определенные выв­оды о возможности по­вторного заражения. Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусн­ой инфекции могут во­зникать у людей, кот­орых поражают сразу два штамма. Поскольку иммунитет вырабаты­вается к одному штам­му, можно заболеть коронавирусом, зарази­вшись другой его вер­сией, - пояснил замдиректо­ра по научной работе Центрального НИИ эп­идемиологии Роспотре­бнадзора Александр Горелов.

Кстати, это касается и сезонного гриппа.

Заболеть повторно могут и люди с первичными или вторичными (на фоне иммуносупрессивной терапии) иммунодефици­тами, а также те, у кого наблюдаются индивидуальные особ­енности иммунной си­стемы. Так, при ослабленном иммуните­те возможна недостат­очная выработка анти­тел у переболевшего.

Очень важно также понимать, какие тест-системы использ­овались для диагност­ики первичного и пов­торного случая - их специфичность и чувс­твительность, так как они могут давать ложноположительные ре­зультаты.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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