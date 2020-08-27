ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. Об этом, как сообщает агентство ТАСС, заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, COVID-19 вызвал у людей тревогу и страх, а также нарушил работу служб по поддержке психического здоровья. Глава ВОЗ напомнил, что около 1 млрд людей в мире живут с психическими расстройствами различной тяжести. Он предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.

О том, что на мир надвигается кризис психических заболеваний, еще в мае предупреждали эксперты. "Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения - все они вызывают или могут вызвать психологический стресс", - отмечала тогда глава департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения Девора Кестель.

Нарушения психики, по ее мнению, могут возникать у медиков, которые постоянно работают с умирающими, а также детей, изолированных от друзей. Психические расстройства, в свою очередь, будут провоцировать рост случаев семейного насилия.

Ситуация усугубляется еще и тем, что никто не знает, когда закончится пандемия, будут или нет новые волны коронавируса и насколько они могут оказаться интенсивными.