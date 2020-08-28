Кириенко рассказал о проектах, получивших президентские гранты на борьбу с COVID

Президентские гранты на сумму 2 миллиарда рублей получили 900 некоммерческих организаций, борющихся с пандемией коронавируса. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на специальном брифинге по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

"Сейчас мы распределили 2 млрд рублей от государства и 1 млрд 250 млн рублей от спонсоров на 900 проектов из 78 регионах страны. Среди них поддержка врачей, волонтерство, поддержка людей старшего поколения", - заявил он. Причем победу смогли одержать 88 организаций, которые прежде никогда не участвовали в подобных конкурсах и 149 организаций, которые раньше участвовали, но не побеждали. "У нас есть организация из Челябинской области, Центр поддержки семьи, называется "Дом для мамы": они победили с девятой попытки. Они создают мобильный гуманитарный центр "Теплый дом" и получили на это 2 млн 600 тысяч рублей. Он направлен на помощь семьям, проживающих в трудных жизненных обстоятельствах в сельской местности", - отметил Кириенко.

Представитель Кремля также рассказал и о других победителях. "Это автономная некоммерческая организация "Лотос" из Дагестана, проект "Дыши полной грудью", который направлен на реабилитацию медработников, переболевших коронавирусом. Проект из Москвы "Амбулаторный врач"- это формирование электронного атласа для врачей поликлиник, где есть весь набор данных связанных с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции. Большое количество проектов связано с поддержкой домов престарелых, психоневрологических диспансеров, работников социальных служб", - пояснил он.

Напомним, ранее по распоряжению Владимира Путина, Фонду президентских грантов было дополнительно выделено три миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом. Из них в июне в рамках обычного конкурса уже был распределен один миллиард рублей на 500 проектов, связанных с этой тематикой.

Кириенко отметил, что специальный конкурс был проведен в рекордно короткие сроки. "Мы закончили прием заявок только 19 июля, а сегодня уже распределили деньги. Обычно, у нас уходит до 2,5 месяца на проведение экспертизы, сейчас меньше 1,5 месяца", - подчеркнул он. Это было сделано для того, чтобы деньги как можно скорее дошли до некоммерческих организаций. "У нас была такая мечта, чтобы все деньги были получены ими не позже августа - начала сентября, чтобы до конца года можно было бы уже полностью их реализовать", - пояснил представитель Кремля.

Всего в конкурсе участвовали 3 868 проектов. Самый большой президентский грант на конкурсе составил 70 миллионов рублей. Эту сумму получил благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд", на проект по регистру доноров костного мозга для помощи людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга. Самый маленький грант в размере 62 тысяч 195 рублей получил проект "Поделись улыбкой своей", в рамках которого врачи-стоматологи проведут диагностику и лечение зубов детей-сирот.

Кириенко также объявил, что новый конкурс на получение грантов президента РФ начнется уже с 1 сентября, чтобы НКО могли получить средства в начале 2021 года.

"Такого тоже еще никогда не было, у нас всегда конкурсы объявлялись уже практически в соответствующем году", - подчеркнул и пояснил, что, если конкурс объявлять в январе, то средства победители на свои проекты получат в мае. "Жалко время. В первом полугодии люди тоже нуждаются в поддержке некоммерческих организаций, а некоммерческие организации - в поддержке государства. Поэтому вот уже 1 сентября открываем конкурс на проекты следующего года", - отметил представитель Кремля.