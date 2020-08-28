Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Новости

Синоптики назвали сроки наступления осени в Москве 12:23
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии 12:22
В Москве поймать лже-врача помогли его орфографические ошибки 12:17
Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции 11:45
РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда 11:40
Индийские ученые предложили блокировать COVID-19 витамином B12 11:38
70-летний Ричард Гир сыграет в ромкоме с женой "Дэдпула" 11:31
Сергунина: Число волонтеров в столице с начала года увеличилось на 10 тысяч человек 11:25
Названа причина незапланированной посадки пассажирского Boeing в Уфе 11:12
Премьеру нового Kingsman опять перенесли из-за коронавируса 11:03
Все доставленные в РУВД Минска российские журналисты отпущены 10:56
Наталья Сергунина: Правительство Москвы выделит технологичным компаниям гранты на инновационные проекты 10:54
Борт "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за неполадки 10:53
В Москве за две недели число новых случаев COVID-19 сократилось на 6,3% 10:47
В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса 10:36
Пандемия ускорила рост выручки легальных онлайн-видеосервисов в РФ 10:23
Власти Украины приостановили все официальные контакты с Беларусью 10:22
В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей 09:58
В магаданском психдиспансере произошла вспышка COVID-19 09:36
Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров 09:25
Подлодки "Ясень-М" вооружат дальнобойными ракетами "Калибр-М" 09:24
Еще 1280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
20% заявок на стажировки комплекса соцразвития Москвы подали будущие медики 08:55
Премьер Японии уйдет в отставку по состоянию здоровья 08:46
НХЛ приостановила плей-офф из-за событий в Висконсине 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 11:19
Рубрика: Общество

Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Текст: Светлана Ментюкова
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 24-26% от общего количества обследованных россиян, и иммунитет также может формироваться у пациентов с бессимптомным течением болезни. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Совете ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

"Иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно. Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах, с охватом более 70 тысяч человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берем до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было", - передает слова Анны Поповой ТАСС.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мурашко: В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавируса

Она также рассказала, что более 80% умерших из-за коронавирусной инфекции в России, это люди старше 65 лет. При этом она отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на данный момент оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. "Темпы прироста заболевших снизились почти в 60 раз по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что на тот период также отсутствовало большое количество ограничительных мероприятий", - подчеркнула глава санитарного ведомства.

Она также сказала, что решение о возвращении с 1 сентября к очной форме образования "для школ, для средних специальных учреждений и для высшей школы, высших учебных заведений" составляет определенный вызов, но обусловлено накопленными значительными знаниями о коронавирусе, о его эпидемиологии и о мерах профилактики.

При этом главный санитарный врач РФ отметила, что эпидсезон гриппа в РФ ожидается интенсивным и напряженным. "Мы проводим несколько мониторингов сейчас для того, чтобы понять, как циркулируют вирусы. Это наш штатный мониторинг, который мы обычно начинали в период подъема острых респираторных инфекций в середине осени или с 1 октября, мы его начали в этом году раньше, практически с июля. И второй вариант наблюдения, это мониторинг за циркуляцией вирусов респираторных у людей, без клинических признаков", - рассказала Анна Попова.

По ее словам, согласно обследованию на грипп более 7 тысяч человек в 17 субъектах РФ, из них 10% имеют вирус, но не имеют клинических признаков. Большая часть это риновирус (вирус парагриппа), несколько вирусов гриппа и А и B, отметила она, назвав циркуляцию достаточно высокой.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Вирус никуда не делся": Путин высказался про вторую волну COVID-19

Анна Попова сообщила, что вакцина от гриппа уже поступила в российские регионы, призвав как можно скорее начинать иммунизацию населения. Вакцина против гриппа в этом году обновлена и, отметила глава Роспотребнадзора, содержит все три новых штамма.

Она также призвала всех, кто возвращается в офисы на работу, а также студентов не пренебрегать элементарными средствами безопасности и носить защитные маски. Анна Попова напомнила, что коронавирус остается устойчивым до 48 часов в окружающей среде при высыхании и значительной концентрации.

"Мы провели в ГНЦ "Вектор" исследования по устойчивости вируса в окружающей среде. Он устойчив при высыхании до 48 часов в значимой концентрации, которая может нанести ущерб", - сказала она. Она пояснила, что вирус не устойчив в питьевой воде и умирает в течение двух часов. "Он не размножается в пресной воде в течение суток. В соленой - в зависимости от солености - больше суток он не выживает. Концентрации очень небольшие", - рассказала Анна Попова.

Она отметила, что ученые продолжают изучать, как проходит инфицирование. "Мы точно знаем, что это больше капельная инфекция, чем воздушная. Капли тяжелые, поэтому распространения такого, как при гриппе нет", - рассказала глава Роспотребнадзора. По ее словам, сейчас выявляется размер капли, образующейся в смеси аэрозоля, что позволит вычислить, оптимальную социальную дистанцию между людьми для минимизации возможности передачи коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии
ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей
Минтранс разрабатывает поправки в федеральные авиационные правила
РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году