Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 24-26% от общего количества обследованных россиян, и иммунитет также может формироваться у пациентов с бессимптомным течением болезни. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Совете ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.

"Иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно. Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах, с охватом более 70 тысяч человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берем до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было", - передает слова Анны Поповой ТАСС.

Она также рассказала, что более 80% умерших из-за коронавирусной инфекции в России, это люди старше 65 лет. При этом она отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на данный момент оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. "Темпы прироста заболевших снизились почти в 60 раз по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что на тот период также отсутствовало большое количество ограничительных мероприятий", - подчеркнула глава санитарного ведомства.

Она также сказала, что решение о возвращении с 1 сентября к очной форме образования "для школ, для средних специальных учреждений и для высшей школы, высших учебных заведений" составляет определенный вызов, но обусловлено накопленными значительными знаниями о коронавирусе, о его эпидемиологии и о мерах профилактики.

При этом главный санитарный врач РФ отметила, что эпидсезон гриппа в РФ ожидается интенсивным и напряженным. "Мы проводим несколько мониторингов сейчас для того, чтобы понять, как циркулируют вирусы. Это наш штатный мониторинг, который мы обычно начинали в период подъема острых респираторных инфекций в середине осени или с 1 октября, мы его начали в этом году раньше, практически с июля. И второй вариант наблюдения, это мониторинг за циркуляцией вирусов респираторных у людей, без клинических признаков", - рассказала Анна Попова.

По ее словам, согласно обследованию на грипп более 7 тысяч человек в 17 субъектах РФ, из них 10% имеют вирус, но не имеют клинических признаков. Большая часть это риновирус (вирус парагриппа), несколько вирусов гриппа и А и B, отметила она, назвав циркуляцию достаточно высокой.

Анна Попова сообщила, что вакцина от гриппа уже поступила в российские регионы, призвав как можно скорее начинать иммунизацию населения. Вакцина против гриппа в этом году обновлена и, отметила глава Роспотребнадзора, содержит все три новых штамма.

Она также призвала всех, кто возвращается в офисы на работу, а также студентов не пренебрегать элементарными средствами безопасности и носить защитные маски. Анна Попова напомнила, что коронавирус остается устойчивым до 48 часов в окружающей среде при высыхании и значительной концентрации.

"Мы провели в ГНЦ "Вектор" исследования по устойчивости вируса в окружающей среде. Он устойчив при высыхании до 48 часов в значимой концентрации, которая может нанести ущерб", - сказала она. Она пояснила, что вирус не устойчив в питьевой воде и умирает в течение двух часов. "Он не размножается в пресной воде в течение суток. В соленой - в зависимости от солености - больше суток он не выживает. Концентрации очень небольшие", - рассказала Анна Попова.

Она отметила, что ученые продолжают изучать, как проходит инфицирование. "Мы точно знаем, что это больше капельная инфекция, чем воздушная. Капли тяжелые, поэтому распространения такого, как при гриппе нет", - рассказала глава Роспотребнадзора. По ее словам, сейчас выявляется размер капли, образующейся в смеси аэрозоля, что позволит вычислить, оптимальную социальную дистанцию между людьми для минимизации возможности передачи коронавируса.