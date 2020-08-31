Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

В преддверии нового учебного года Минздрав России подготовил рекомендации родителям школьников с учетом того, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией все еще сохраняется.

1. Необходимо доступно и наглядно довести до ребенка информацию об опасности коронавируса, о том, как важно соблюдать меры профилактики.

2. Важно, чтобы родители сами показывали приверженность профилактическим мерам (носили маску и перчатки, тщательно мыли руки, соблюдали социальную дистанцию, свели к минимуму физические контакты и посещение мест массового скопления людей).

3. Нужно не только объяснять ребенку, что делать, но и контролировать, как он соблюдает правила личной гигиены (проверять мытье рук, использование санитайзеров).

4. Изучите симптомы COVID-19 - это поможет быстрее распознать заболевание, в случае необходимости, постоянно находитесь в контакте с лечащим врачом.

5. Школа - это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с неправильно организованным процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов. Нужно заниматься профилактикой этих расстройств: правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, для профилактики болезней глаз у ребенка необходимо делать специальную гимнастику, а также сократить использование электронных устройств для снижения нагрузки на глаза.

6. С последствиями гиподинамии можно бороться через постоянные физические упражнения, например, зарядку. Важна также и правильная организация рабочего места ребенка, где он делает уроки.

7. Для предотвращения развития заболеваний эндокринной системы нужно объяснить ребенку важность сбалансированного и здорового питания. Нужно снизить количество фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить потребление сладостей. Принципиально важно, чтобы вся семья придерживалась сбалансированного питания.

8. Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства.