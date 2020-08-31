Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Венгрии 01:23
Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал 00:31
Оппозиция в Черногории заявила о "падении режима" 00:17
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 30.08.2020
Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат 30.08.2020
Александр Соболев вызван в сборную России 30.08.2020
Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады 30.08.2020
Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 30.08.2020
Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления 30.08.2020
"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет 30.08.2020
Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 30.08.2020
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 30.08.2020
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 30.08.2020
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 30.08.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 30.08.2020
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 30.08.2020
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 30.08.2020
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 30.08.2020
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 30.08.2020
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 30.08.2020
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 30.08.2020
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 30.08.2020
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 30.08.2020
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 30.08.2020
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 30.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
31.08.2020 00:00
Рубрика: Общество

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Текст: Ирина Невинная
В преддверии нового учебного года Минздрав России подготовил рекомендации родителям школьников с учетом того, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией все еще сохраняется.
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

1. Необходимо доступно и наглядно довести до ребенка информацию об опасности коронавируса, о том, как важно соблюдать меры профилактики.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19

2. Важно, чтобы родители сами показывали приверженность профилактическим мерам (носили маску и перчатки, тщательно мыли руки, соблюдали социальную дистанцию, свели к минимуму физические контакты и посещение мест массового скопления людей).

3. Нужно не только объяснять ребенку, что делать, но и контролировать, как он соблюдает правила личной гигиены (проверять мытье рук, использование санитайзеров).

4. Изучите симптомы COVID-19 - это поможет быстрее распознать заболевание, в случае необходимости, постоянно находитесь в контакте с лечащим врачом.

5. Школа - это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с неправильно организованным процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов. Нужно заниматься профилактикой этих расстройств: правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, для профилактики болезней глаз у ребенка необходимо делать специальную гимнастику, а также сократить использование электронных устройств для снижения нагрузки на глаза.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
В Минздраве пояснили, кто может заразиться коронавирусом повторно

6. С последствиями гиподинамии можно бороться через постоянные физические упражнения, например, зарядку. Важна также и правильная организация рабочего места ребенка, где он делает уроки.

7. Для предотвращения развития заболеваний эндокринной системы нужно объяснить ребенку важность сбалансированного и здорового питания. Нужно снизить количество фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить потребление сладостей. Принципиально важно, чтобы вся семья придерживалась сбалансированного питания.

8. Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19 День знаний

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году