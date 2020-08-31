Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате

Ситуация с коронавирусом позволяет российским школьникам начать учебный год в очном формате, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Россия-1". Однако при малейшем недомогании школьники должны будут оставаться дома.

В школе детям будут измерять температуру, а вот носить маски необязательно. Это необходимо только для сотрудников пищеблока и столовой, пояснила Попова. Кроме того, в школах внедрят ступенчатое расписание, использование разных входов, закрепление за каждым классом своего кабинета.

Кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами, приводит слова Поповой ТАСС. В таких классах после каждого блока занятий будут проводить влажную уборку, дезинфекцию и обеззараживание воздуха.

В случае обострения ситуации с коронавирусом, учащиеся смогут вернуться к дистанционной форме обучения. Такой алгоритм, по словам главы Роскомнадзора, применяется уже несколько лет при вспышках гриппа и других острых респираторных заболеваний.

Для студентов в вузах ношение масок является обязательным. "Сегодня мы вынуждены предпринять именно такие меры, потому что студенты - самая активная в части общения часть нашего общества", - отметила Попова.