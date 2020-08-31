В случае ухудшения эпидемситуации вузы снова уйдут на удаленку

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об организации начала учебного 2020/2021 года в вузах, подведомственных Минобрнауки.

Руководители вузов должны обеспечить все меры санитарной обработки помещений, размещение антисептиков для обработки рук на входе и в местах общего пользования, измерение температуры бесконтактным способом не менее 2 раз в день.

Кроме того, вузы должны быть готовы возобновить обучение в дистанционном режиме в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

"Руководителям находящихся в ведении Минобрнауки научных и образовательных организаций... при ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, который вступает в силу 1 сентября 2020 года.