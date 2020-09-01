Как изменится жизнь автомобилистов этой осенью

Регистрация автомобилей в МФЦ, возвращение привычных техосмотров, переход на электронные ПТС - эта осень приготовила для автомобилистов немало новшеств. Мы составили практически полный перечень того, что изменится для российского водителя в ближайшие месяцы.

Регистрация автомобиля в МФЦ

29 августа вступил в силу документ, упрощающий процедуру регистрации автомобилей. Сделать это можно будет в МФЦ. Услуга действовала и ранее, но только на экспериментальных площадках в Москве и в Воронежской области. Опыт, оказавшийся успешным, решено распространить на регионы.

Нововведение не означает, что полномочия ГИБДД передают другой организации: просто ее представители будут присутствовать в офисах "Мои документы". Есть важное ограничение: в МФЦ должно быть все необходимое для регистрации автомобилей. Рабочие места для сотрудников, площадка для осмотра машины, помещения для хранения.

Для того, чтобы развернуть работу по регистрации, должно быть соглашение между ГИБДД и МФЦ. Для регионов это выгодно, поскольку часть пошлины остается в региональном бюджете. Поэтому в ближайшее время стоит ждать появления этой услуги во многих субъектах РФ. О своем желании это сделать уже заявили Ростов-на-Дону и Белгород.

Электронные ПТС на смену бумажным

С 1 ноября 2020 года все автомобили, произведенные в России или вновь ввезенные из-за рубежа, будут получать паспорт транспортного средства в электронном виде. Бумажные ПТС не исчезнут и будут действовать параллельно. Но их просто перестанут выдавать.

Эксперимент по цифровизации этого документа уже начал действовать, многие автовладельцы успели оценить удобство этой системы. Электронный ПТС нельзя подделать, потерять, он уменьшает риск перепродажи подержанного автомобиля. По нему можно сделать выписку в бумажном виде, а также отследить всю историю автомобиля с момента выпуска с завода и до утилизации.

Техосмотр в привычном формате

30 сентября заканчивается отсрочка по обязательному техосмотру: из-за коронавирусных ограничений в этом отношении с 1 марта действовали временные послабления, позволяющие получить полис ОСАГО без диагностической карты.

В большинстве российских регионов ограничительные меры снимаются и возвращается привычная жизнь. В течение месяца с момента снятия ограничений автовладельцы обязаны пройти техосмотр и предоставить диагностическую карту в страховую компанию. Многие водители уже делают это, не дожидаясь дедлайна - 31 октября. А страховые компании начали всеми доступными способами напоминать клиентам о необходимости предоставить документ. Личный визит в офис не требуется. Страховщик, согласно указанию Центробанка, обязан сам проверить, появилась ли в единой информационной системе ЕАИС ТО диагностическая карта на застрахованный автомобиль.

Снижение тарифов на платных дорогах

Летние расценки на проезд по платным участкам трасс, вступившие в силу 28 июля, будут действовать до 31 октября. Это касается автодорог М3, М4 и М11. На трассе "Дон" летние тарифы сохранились на уровне 2019 года. Проезд в дневное время по всем участкам автодороги обходится в 1730 рублей, по транспондеру T-pass - 1471 рубль, а по программе лояльности - 1250 рублей.

Многие эксперты сходятся на том, что сезон отпусков в этом году продлится дольше, чем обычно, поскольку многие решили отдохнуть позже, чем планировали до ограничений по коронавирусу. Поэтому летние тарифы, вступившие в силу позже, чем обычно, сменятся на зимние также со сдвигом вперед.

Повышение скоростных лимитов до 150 км/ч пока под вопросом

Идея поднять максимально разрешенную скорость до 150 км/ч на некоторых участках платных трасс неоднократно звучала в этом году. С соответствующим предложением выступила госкомпания "Автодор". В качестве пилотного варианта назывался отрезок на трассе М11 до Санкт-Петербурга и платный участок на трассе М4 "Дон".

Многие водители на участках с разрешенными 130 км/ч фактически едут со скоростью 150 км/ч с учетом нештрафуемого порога. Поэтому осенью вполне можно ждать, что решение поднять разрешенную скорость будет принято.

Как сообщили "РГ" в ГК "Автодор", на данный момент протяженность участков с лимитом 130 км\ч составляет 363 километра. Три из них находятся на трассе М11 "Нева" (с 210 по 546 километр) и один - на М4 "Дон" (с 517 по 544 километр).