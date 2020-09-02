Как школьники могут сохранить свое здоровье

Министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провели Всероссийский открытый урок "Будь здоров".

- Начался новый учебный год. Начался он спокойно. Вчера более 40 тысяч школ открыли двери и приняли учеников, - рассказал Сергей Кравцов. - Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения эпидемиологических требований.

- Что важно? Вирус воздушно-капельный, он передается от человека к человеку. И чтобы его нам с вами не принести в свой организм и свой дом, важно соблюдать не сложные правила, - рассказала Роспотребнадзора Анна Попова.

Она назвала 10 важных шагов, которые помогут школьникам сохранить свое здоровье. Среди них:

1) Антисептические салфетки.

"Сегодня в портфеле должны быть антисептические салфетки или так называемые санитайзеры. Это маленький флакончик такой, в котором содержится специальное санитарное средство", - рассказала Анна Попова.

Салфетки школьник может использовать для обработки рук после того, как высморкал нос, покашлял или чихнул. Ими можно протирать рабочее место перед началом уроков, гаджеты, мышку и клавиатуру.

2) Обратить особое внимание на подбор одежды. Не перегреваться и не переохлаждаться. Надевать сменную обувь.

"Как нам нужно одеться? Главное сегодня не замерзнуть. Но и сделать так, чтобы не было очень жарко. Чтобы не захотелось на свежем холодном воздухе открыть какие-то части тела, - рассказала Анна Попова. - Одеться по погоде - сегодня это важно".

3) Термометрия.

"Нам сегодня всем приходится каждый день измерять температуру тела. Вам обязательно измерят температуру тела в школе. Это важно. Важно, чтобы больной человек (ни ребенок, ни взрослый) в школу не попал. Тогда в коллективе можно сохранить здоровую атмосферу, - рассказала Анна Попова. - Если вы с утра чувствуете себя плохо, нужно обязательно сказать об этом родителям. Если вдруг вы почувствовали себя плохо в школе, нужно обязательно сказать об этом преподавателю, чтобы вас направили к врачу. Медицинские работники сегодня практически в каждой школе будут присутствовать"

4) Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, физкультуры, информатики и некоторых предметов, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете.

По словам Анны Поповой, чем меньше дети из разных классов общаются внутри школы, тем меньше рисков.

"Внутри класса - да. А класс с классом - уже нет. Потому что тогда удваивается количество людей, которые контактируют между собой, - рассказала Анна Попова. - Разные потоки, разные входы, разное начало уроков… Все это ровно для того, чтобы сократить контакты. Мы начинаем учебный год в сложных условиях. Но мы начинаем его очно".

5) На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз.

Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты. Неорганизованно - в туалет, медицинский кабинет.

6) Учись правильно прикрывать нос при чихании.

Прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки. Береги здоровье окружающих.

"Мы чихаем не только от болезни, мы чихаем от разных причин. Ученые давно это показали, - рассказала Анна Попова. - В любом случае нужно закрывать лицо рукой, когда вы чихаете или даже покашливаете. Лучше это делать салфеткой или носовым платком. Если такое случается, нельзя, чтобы капли от вас улетали. Вместе с каплями летит любой вирус. У нас сейчас грипп придет и другие вирусные инфекции".

7) Должно быть сквозное проветривание во время отсутствия детей в кабинете.

Помни, что недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям.

"Даже когда мы просто говорим, вокруг нас образуется небольшое облачко капель, которые с разговором из наших дыхательных путей вылетают. Поэтому надо проветривать и в школе, и дома. Эти правила важно соблюдать", - рассказала Анна Попова.

8) Делай физкультминутки.

На 25-30 минуте урока разминай мышцы рук, плечевого пояса, туловища, делай упражнения на дыхание, гимнастику для глаз, улыбайся одноклассникам.

9) Питайся правильно.

Помни, что горячее и здоровое питание - залог хорошего самочувствия. Съедай все, не оставляй в тарелке столь нужные для организма витамины и микроэлементы.

"Конечно, нужно правильно питаться, это обязательное условие. У организма должны быть силы сопротивляться атаке любых вирусов и любых бактерий", - подчеркнула Анна Попова.

10) Правильно и регулярно мой руки.

Руки намыливай и мой под теплой проточной водой - ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. После каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой.

"Очень важно правильно мыть руки. Это профилактика и гриппа, и новой коронавирусной инфекции. Все, что вокруг нас, к чему прикасаются наши руки, может иметь на себе вирусы. Не надо брать чужой карандаш сегодня, не надо брать чужой учебник - так будет безопасней" - рассказала Анна Попова.