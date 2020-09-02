Минздрав: Люди старше 60 лет смогут добровольно испытать вакцину "Спутник V"

В Минздраве подтвердили, что протокол проведения пострегистрационных исследований вакцины против COVID-19 предусматривает участие добровольцев в возрасте 60+.

Сегодня утром директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что среди 40 тысяч добровольцев, которых набирают для участия в проведении третьей фазы клинических исследований, будут и граждане старше 60, 70 лет. В Минздраве подтвердили, что участие старшей возрастной группы соответствует дизайну исследований - протокол их проведения утверждает министерство.

"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирускной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - подтвердил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.