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02.09.2020 13:35
Рубрика: Общество

Минздрав: Люди старше 60 лет смогут добровольно испытать вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
В Минздраве подтвердили, что протокол проведения пострегистрационных исследований вакцины против COVID-19 предусматривает участие добровольцев в возрасте 60+.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: Снимок с видео / пресс-служба первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС
Как будут тестировать вакцину от COVID-19

Сегодня утром директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что среди 40 тысяч добровольцев, которых набирают для участия в проведении третьей фазы клинических исследований, будут и граждане старше 60, 70 лет. В Минздраве подтвердили, что участие старшей возрастной группы соответствует дизайну исследований - протокол их проведения утверждает министерство.

"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирускной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - подтвердил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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