Роспотребнадзор разрешил работать преподавателям вузов старше 65 лет

"Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Соответствующие изменения внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения внесены в пункт 1.11, в котором ранее говорилось о "невозможности очной работы преподавателей из групп риска".

"Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.