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02.09.2020 15:08
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор разрешил работать преподавателям вузов старше 65 лет

Текст: Светлана Ментюкова
Возрастным сотрудникам, а также педагогам вузов, имеющим хронические заболевания, безопасные для окружающих, разрешено выполнять свои профессиональные обязанности в обычном режиме. Соответствующие изменения внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах, сообщает ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Соответствующие изменения внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Уточняется, что изменения внесены в пункт 1.11, в котором ранее говорилось о "невозможности очной работы преподавателей из групп риска".

"Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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