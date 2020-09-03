Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств

Минздрав России утвердил новые, восьмые по счету Временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ, разработанный ведущими российскими учеными и клиницистами, аккумулировал весь опыт в оказании медицинской помощи больным COVID-19, накопленный с начала года, он "совершенствует подходы к профилактике, диагностике и лечению COVID-19", - говорится в сообщении министерства.

В новой версии рекомендаций серьезно переписана глава, посвященная лечению заболевания. В схему лечения включен новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии - левилимаб. "Таким образом, усилен "арсенал" российских препаратов для противовирусного лечения", - отметили в Минздраве.

Значительные изменения были внесены в раздел этиотропного лечения.

Препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций, как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин теперь рекомендован к применению у пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. "Такое решение было принято на основе новых научных данных, полученных в мире, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом Кроме того, в документе появился новый раздел: специфическая профилактика. Это было необходимо в связи с регистрацией вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В этом разделе документа описаны показания и противопоказания к вакцинации. Кроме того, авторы документа составили список приоритетных групп для первоочередной вакцинации, среди которых студенты, военнослужащие, работники ЖКХ и т.д.

"Стоит учитывать, что в мире появились новые данные о развитии заболевания и его патогенезе, поэтому был переработан раздел патогенетической терапии, дополненный актуальной информацией о развитии заболевания. Оптимизированы схемы применения глюкокортикоидов, включая дексаметазон, и других системных противовоспалительных препаратов", - отмечают в министерстве.

Увеличение числа выздоровевших пациентов стало причиной расширения раздела рекомендаций, посвященных реабилитации. В частности, были расширены схемы реабилитации на ранних этапах заболевания.

Также переработан и дополнен новой информацией раздел по диагностике инфекции - с учетом использования новых тест-систем российского производства, в том числе и для выявления антител, экспресс-тестов на основе иммуноглобулина и тест-систем для выявления антигена COVID-19.

"Новая версия методрекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе", - сообщили в министерстве.