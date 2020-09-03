Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств

Новости

В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
Американский суд подтвердил правоту Сноудена 17:50
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей 17:22
В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор 16:59
Приговор Ефремову огласят 8 сентября 16:54
Стало известно, когда США покинут ВОЗ 16:49
Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом 16:35
Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19 16:31
Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному 16:28
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике 16:26
Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида" 16:25
На Урале скульптурный ансамбль объединил Чапаева и основателя "Альфы" 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 19:05
Рубрика: Общество

Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств

Текст: Ирина Невинная
Минздрав России утвердил новые, восьмые по счету Временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ, разработанный ведущими российскими учеными и клиницистами, аккумулировал весь опыт в оказании медицинской помощи больным COVID-19, накопленный с начала года, он "совершенствует подходы к профилактике, диагностике и лечению COVID-19", - говорится в сообщении министерства.
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

В новой версии рекомендаций серьезно переписана глава, посвященная лечению заболевания. В схему лечения включен новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии - левилимаб. "Таким образом, усилен "арсенал" российских препаратов для противовирусного лечения", - отметили в Минздраве.

Значительные изменения были внесены в раздел этиотропного лечения.

Препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций, как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин теперь рекомендован к применению у пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. "Такое решение было принято на основе новых научных данных, полученных в мире, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом Кроме того, в документе появился новый раздел: специфическая профилактика. Это было необходимо в связи с регистрацией вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В этом разделе документа описаны показания и противопоказания к вакцинации. Кроме того, авторы документа составили список приоритетных групп для первоочередной вакцинации, среди которых студенты, военнослужащие, работники ЖКХ и т.д.

"Стоит учитывать, что в мире появились новые данные о развитии заболевания и его патогенезе, поэтому был переработан раздел патогенетической терапии, дополненный актуальной информацией о развитии заболевания. Оптимизированы схемы применения глюкокортикоидов, включая дексаметазон, и других системных противовоспалительных препаратов", - отмечают в министерстве.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор"

Увеличение числа выздоровевших пациентов стало причиной расширения раздела рекомендаций, посвященных реабилитации. В частности, были расширены схемы реабилитации на ранних этапах заболевания.

Также переработан и дополнен новой информацией раздел по диагностике инфекции - с учетом использования новых тест-систем российского производства, в том числе и для выявления антител, экспресс-тестов на основе иммуноглобулина и тест-систем для выявления антигена COVID-19.

"Новая версия методрекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе", - сообщили в министерстве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете