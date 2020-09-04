Эксперимент показал, как долго антитела к COVID-19 остаются в организме

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, сколько времени сохраняются в организме человека антитела к коронавирусу COVID-19 после перенесенного заболевания. В эксперименте участвовало более 30 тысяч жителей Исландии, сообщает Nature.

В итоге обнаружено, что антитела против коронавируса остаются на одном уровне в течение как минимум четырех месяцев. Это опровергает предположения о том, что перенесший вирус человек может быстро заразиться снова.

Уровень антител повышается примерно через два месяца после заражения, а затем стабилизируется в течение еще четырех месяцев.

Отмечается, что у пожилых пациентов и тех, кто был госпитализирован, имеет выше уровень антител. А треть инфицированных людей не наблюдали никаких симптомов заболевания. Но, как правило, у таких людей и уровень антител может оставаться невысоким.

Правда, ученые не сообщают, достаточно ли этого уровня для предотвращения повторного заражения. Но медицинская статистика свидетельствует, что подобных случаев крайне мало.

Кстати, измерение антител в крови более эффективно, чем использование тестов на инфекцию, таких как мазки из носа или зева.