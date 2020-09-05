Путин назвал ключевой вопрос в противодействии коронавирусу

У нас самая большая территория в мире и очень разная структура экономики по регионам, "нельзя было всех под одну гребенку причесать", сказал глава государства. "Это привело бы к тому, что мы или задушили бы всю экономику, или пропустили бы удары от коронавирусной инфекции", - пояснил он. Поэтому было решено расширить полномочия глав регионов, чтобы они принимали меры по противодействию коронавирусу, исходя из специфики своих территорий.

"После того как мы это сделали, во многих других странах повторили эту нашу практику", - заметил Владимир Путин. Это говорит о том, что идет обмен опытом и что эта практика - хорошая.

"Возник вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне, - продолжил президент. - Именно поэтому я решил создать рабочую группу Госсовета, чтобы, включив туда и представителей регионов, и правительства, вместе координировать эту работу".

"Вопрос координации стал самым главным, ключевым, и с помощью рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать", - оценил Путин. В том числе потому, что она работала "не в безвоздушном пространстве", а в рамках определенной субординации - "имею в виду правительство РФ", заключил он.