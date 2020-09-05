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05.09.2020 11:28
Рубрика: Власть

Путин назвал ключевой вопрос в противодействии коронавирусу

Текст: Кира Латухина
Решение предоставить регионам дополнительные полномочия по мерам по противодействию распространению коронавируса оказалось настолько правильным, что в других странах переняли этот опыт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме Сергея Брилева "Непременный Госсовет", приуроченном к 20-летию Госсовета, который вышел в эфир на "России 24". Ключевым стал вопрос координации, и с помощью рабочей группы Госсовета это удалось сделать.

У нас самая большая территория в мире и очень разная структура экономики по регионам, "нельзя было всех под одну гребенку причесать", сказал глава государства. "Это привело бы к тому, что мы или задушили бы всю экономику, или пропустили бы удары от коронавирусной инфекции", - пояснил он. Поэтому было решено расширить полномочия глав регионов, чтобы они принимали меры по противодействию коронавирусу, исходя из специфики своих территорий.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"После того как мы это сделали, во многих других странах повторили эту нашу практику", - заметил Владимир Путин. Это говорит о том, что идет обмен опытом и что эта практика - хорошая.

"Возник вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне, - продолжил президент. - Именно поэтому я решил создать рабочую группу Госсовета, чтобы, включив туда и представителей регионов, и правительства, вместе координировать эту работу".

"Вопрос координации стал самым главным, ключевым, и с помощью рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать", - оценил Путин. В том числе потому, что она работала "не в безвоздушном пространстве", а в рамках определенной субординации - "имею в виду правительство РФ", заключил он.

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