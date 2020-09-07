Минкультуры: 70% станет верхней планкой заполнения залов театров

Министерство культуры РФ определило верхнюю планку заполнения залов театров в период пандемии коронавируса - зрители смогут заполнить максимум 70 процентов мест. Но окончательное решение остается за региональными властями, которые будут руководствоваться эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Министерство культуры устанавливает для своих подведомственных учреждений верхнюю планку. Мы говорим: "Не более 70%, но при согласовании с регионом", - сообщила ТАСС статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Ранее она уже говорила о том, что заполняемость залов разрешат увеличить с середины сентября, но при условии соблюдения всех мер безопасности, а это в том числе, ношение масок и перчаток. Однако окончательное решение будет принимать глава субъекта, получив рекомендации от санитарных врачей.

"Так было и тогда, когда мы открывали музеи. Открылась Москва, а санкт-петербургские федеральные музеи послушно ждали, когда глава города разрешит им открыться. Мы устанавливаем общую планку, но корректируется она в каждом регионе высшим должностным лицом", - подчеркнула Алла Манилова.

По ее словам, соответствующий приказ уже готовится. И как только министр культуры его подпишет, он вступит в силу.