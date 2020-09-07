Мишустин: Цифровые сервисы помогли сохранить здоровье в период пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что цифровые сервисы в период самоизоляции были востребованы как никогда.

"Возможность получить дома эти сервисы помогла многим сберечь здоровье", - отметил он, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России".

Теперь на основе этого опыта правительство РФ продолжает выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и государством.

"Государственный аппарат должен работать проактивно, автоматически уведомлять гражданина об услугах, которыми он может воспользоваться, предоставлять их в электронном виде. И задача государства - сделать так, чтобы человек получал нужную ему помощь, а не ходил по государственным структурам, органам, добиваясь того, что ему и так положено по закону",- подчеркнул он.

Мишустин также заявил, что в каждом органе власти и регионе будет ответственный за цифровую трансформацию. "Правительство уже создало институт руководителей цифровой трансформацией. В каждом федеральном министерстве и ведомстве, в каждом регионе уже есть или в ближайшее время появится человек, который будет лично отвечать за перестройку процессов на основе цифровых технологий, разработку и реализацию проектов цифровой трансформации", - сообщил премьер.