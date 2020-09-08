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08.09.2020 03:47
Рубрика: Общество

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2020 года коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 712 несовершеннолетних в России. У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19.

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Тяжело болели только 0,2 процента заразившихся, в основном дети в возрасте до года. Ученые объясняют это так называемой конкуренцией вирусов, присутствующих на слизистой органов дыхания, а также тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах.

Осложнения при SARS-CoV-2 у несовершеннолетних также регистрировались достаточно редко - пневмония была всего у 8 процентов больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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