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09.09.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

Самые ожидаемые автомобили, которые появятся в России до конца года

Текст: Валерий Карташов
Несмотря на трудный период в российском авторынке, коронавирус почти не повлиял на планы производителей по выводу новинок. "Российская газета" представляет самые ожидаемые автомобили, которые должны выйти до конца 2020 года.
Skoda Octavia

Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения дебютирует в России 16 сентября. В продаже модель появится в ноябре.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Автомобиль базируется на прежней платформе MQB, но при этом он увеличился как в габаритах, так и во внутреннем пространстве. Производство Skoda Octavia также будет налажено на Горьковском автозаводе. Решение по универсалу Octavia Combi остается пока под вопросом.

Лифтбек же оснастят 110-сильным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 150-сильным турбомотором 1,4 TSI. Первый будет доступен с "механикой" и "автоматом", последний с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Самый мощный мотор в гамме - 190-сильный 2.0 TSI - альтернатив не имеет, ему положен только 7-ступенчатый "робот" DSG.

Kia Sorento
Фото: Пресс-служба Kia.

Сборка четвёртого поколения Kia Sorento для российского рынка уже началась на заводе "Автотор" в Калининграде. Продажи среднеразмерного кроссовера стартуют во второй половине осени.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Новый Kia Sorento разработан на платформе Hyundai-Kia N3, которая также используется в Hyundai Sonata, Santa Fe и Kia K5. Платформа позволила увеличить колёсную базу, ширину и длину модели, установить современные электронные ассистенты. Sorento станет доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

Автомобиль получил выразительный облик в фирменном стиле марки. Передняя панель в салоне может похвастать цифровым щитком приборов на базе 12,3-дюймового экрана и 10,25-дюймовым тачскрином.

Kia Sorento будет предлагаться с 2,2-литровым турбодизелем CRDi (199 л. с.) и восьмиступенчатый "роботом", либо с 2,5-литровым бензиновым двигателем MPI (180 л. с.) и 6-ступенчатым "автоматом". Привод - передний или полный. На кроссовере дебютирует система Terrain Mode. Она обладает несколькими режимами движения - грязь, снег и песок.

Kia Rio
Фото: Пресс-служба Kia.

В ближайшие месяцы начнутся продажи обновлённого Kia Rio. Серийное производство бестселлера корейской компании уже стартовало.

Фото: Пресс-служба Kia
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После рестайлинга модель получила линзованные фары с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, оригинальные бампера, фирменную решётку радиатора в виде "улыбки тигра", антенну-плавник на крыше и новые колёсные диски. К слову, за счёт бамперной группы габаритная длина седана увеличилась на 20 мм.

По технической части без изменений. Kia Rio оснащается "атмосферниками" объёмом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Моторы агрегатируются с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.

Hyundai Elantra
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В октябре-ноябре компания Hyundai привезёт в Россию следующее поколение седана Elantra.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Hyundai Elantra, построенная на принципиально новой платформе, выросла в габаритах. Автомобиль получил неординарный параметрический дизайн, который отличает одновременно сложность и гармоничность линий.

Места внутри стало значительно больше по всем параметрам. Полностью новый интерьер представляет собой имитируемый кокпит с двумя экранами - приборная панель и мультимедийная система.

Скорее всего новая Hyundai Elantra будет оснащаться моторами рабочим объёмом 1,6 литра мощность 123 л. с. и 2,0 литра на 149 сил. Коробка - бесступенчатая автоматическая трансмиссия ("вариатор").

Genesis GV8O
Фото: Пресс-служба Genesis.

До конца года стартуют продажи первого кроссовера премиум-суббренда Genesis - GV80. Машину уже представили, но не для всех.

Фото: www.motor1.com
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Genesis сегмента SUV имеет своеобразный дизайн экстерьера и богатое опциональное оснащение в базе.

Модель оборудована опциональной системой полного привода и системой Multi-Terrain Control с межосевым электронно-управляемым дифференциалом на задней оси.

Для Genesis GV8O доступны бензиновые турбомоторы объёмом 2,5 и 3,5 литра мощностью 304 и 380 л. с. соответственно, а также дизельный V6 объёмом 3,0 литра (278 л. с.). Со всеми идет 8-ступенчатый "автомат".

Chery Exeed TXL
Фото: Пресс-служба Chery.

Пятиместный премиум-кроссовер Chery Exeed TXL также уже получил сертификат Одобрения типа транспортного средства. Размеры Exeed TXL следующие: колесная база - 2800 мм, длина 4775, ширина 1885, высота 1706 мм.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Под капотом модели располагается 186-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра. Двигатель работает в связке с 7-ступенчатым "роботом" мокрого типа. Главное - Chery Exeed TXL оснастят полным приводом. Автомобиль получил переднюю подвеску типа Макферсон, независимую рычажную подвеску сзади.

В список дополнительных опций кроссовера входит боковые подушки и "шторки" безопасности, обогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, а также "панорама", люк с электроприводом, камера заднего вида и привод пятой двери.

#Hyundai #Kia #Skoda #Chery