Самые ожидаемые автомобили, которые появятся в России до конца года

Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения дебютирует в России 16 сентября. В продаже модель появится в ноябре.
Автомобиль базируется на прежней платформе MQB, но при этом он увеличился как в габаритах, так и во внутреннем пространстве. Производство Skoda Octavia также будет налажено на Горьковском автозаводе. Решение по универсалу Octavia Combi остается пока под вопросом.
Лифтбек же оснастят 110-сильным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 150-сильным турбомотором 1,4 TSI. Первый будет доступен с "механикой" и "автоматом", последний с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
Самый мощный мотор в гамме - 190-сильный 2.0 TSI - альтернатив не имеет, ему положен только 7-ступенчатый "робот" DSG.
Сборка четвёртого поколения Kia Sorento для российского рынка уже началась на заводе "Автотор" в Калининграде. Продажи среднеразмерного кроссовера стартуют во второй половине осени.
Новый Kia Sorento разработан на платформе Hyundai-Kia N3, которая также используется в Hyundai Sonata, Santa Fe и Kia K5. Платформа позволила увеличить колёсную базу, ширину и длину модели, установить современные электронные ассистенты. Sorento станет доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении.
Автомобиль получил выразительный облик в фирменном стиле марки. Передняя панель в салоне может похвастать цифровым щитком приборов на базе 12,3-дюймового экрана и 10,25-дюймовым тачскрином.
Kia Sorento будет предлагаться с 2,2-литровым турбодизелем CRDi (199 л. с.) и восьмиступенчатый "роботом", либо с 2,5-литровым бензиновым двигателем MPI (180 л. с.) и 6-ступенчатым "автоматом". Привод - передний или полный. На кроссовере дебютирует система Terrain Mode. Она обладает несколькими режимами движения - грязь, снег и песок.
В ближайшие месяцы начнутся продажи обновлённого Kia Rio. Серийное производство бестселлера корейской компании уже стартовало.
После рестайлинга модель получила линзованные фары с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, оригинальные бампера, фирменную решётку радиатора в виде "улыбки тигра", антенну-плавник на крыше и новые колёсные диски. К слову, за счёт бамперной группы габаритная длина седана увеличилась на 20 мм.
По технической части без изменений. Kia Rio оснащается "атмосферниками" объёмом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Моторы агрегатируются с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.
В октябре-ноябре компания Hyundai привезёт в Россию следующее поколение седана Elantra.
Hyundai Elantra, построенная на принципиально новой платформе, выросла в габаритах. Автомобиль получил неординарный параметрический дизайн, который отличает одновременно сложность и гармоничность линий.
Места внутри стало значительно больше по всем параметрам. Полностью новый интерьер представляет собой имитируемый кокпит с двумя экранами - приборная панель и мультимедийная система.
Скорее всего новая Hyundai Elantra будет оснащаться моторами рабочим объёмом 1,6 литра мощность 123 л. с. и 2,0 литра на 149 сил. Коробка - бесступенчатая автоматическая трансмиссия ("вариатор").
До конца года стартуют продажи первого кроссовера премиум-суббренда Genesis - GV80. Машину уже представили, но не для всех.
Genesis сегмента SUV имеет своеобразный дизайн экстерьера и богатое опциональное оснащение в базе.
Модель оборудована опциональной системой полного привода и системой Multi-Terrain Control с межосевым электронно-управляемым дифференциалом на задней оси.
Для Genesis GV8O доступны бензиновые турбомоторы объёмом 2,5 и 3,5 литра мощностью 304 и 380 л. с. соответственно, а также дизельный V6 объёмом 3,0 литра (278 л. с.). Со всеми идет 8-ступенчатый "автомат".
Пятиместный премиум-кроссовер Chery Exeed TXL также уже получил сертификат Одобрения типа транспортного средства. Размеры Exeed TXL следующие: колесная база - 2800 мм, длина 4775, ширина 1885, высота 1706 мм.
Под капотом модели располагается 186-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра. Двигатель работает в связке с 7-ступенчатым "роботом" мокрого типа. Главное - Chery Exeed TXL оснастят полным приводом. Автомобиль получил переднюю подвеску типа Макферсон, независимую рычажную подвеску сзади.
В список дополнительных опций кроссовера входит боковые подушки и "шторки" безопасности, обогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, а также "панорама", люк с электроприводом, камера заднего вида и привод пятой двери.