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12.09.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

Текст: Елена Манукиян
12 сентября вступило в силу постановление правительства о новых стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам бюджетных организаций, которые помогают людям с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о врачах, медперсонале, военных и других категориях специалистов, работающих при Минздраве, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, а также в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и МГУ им. Ломоносова. Документ 4 сентября подписал глава правительства Михаил Мишустин.
"Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков. "Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков.
"Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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Согласно постановлению, размер выплаты будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода за 9 месяцев прошлого года, по данным Росстата. Наибольшие доплаты получат врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи - по 100% среднемесячного дохода. Врачам первичного звена, скорой медпомощи доплатят - по 80%, среднему медперсоналу стационаров - по 50%, а младшему персоналу - по 30%. Медсестры и фельдшеры, участвующие в оказании скорой медицинской помощи, получат по 40% от прошлогоднего среднемесячного дохода. Средний медперсонал по приему вызовов "скорой" и передаче их выездным бригадам - по 20%.

В пояснительной записке к документу говорится, что "сотрудники учреждений, подведомственных федеральным органам власти, наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем".

Средства на выплаты в размере 5 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства. До 1 октября учреждениям и ведомствам поручено отчитаться об эффективном и целевом использовании направленных им средств.

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