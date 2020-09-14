Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется

Никаких дополнительных санитарно-защитных мер и ограничений в настоящий момент вводить в Москве не планируется, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены Минздравом, сегодня в Москве действуют, и мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Собянин призвал граждан соблюдать уже установленные рекомендации. Это касается как масочного режима в метро и торговле, так и требований Роспотребнадзора к организациям общественного питания. В таком случае, по его словам, в ближайшие недели и месяцы ситуация будет управляемой.

"Считаю, что мы должны справится с ней", - подчеркнул мэр Москвы.