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14.09.2020 15:23
Рубрика: Власть

Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется

Текст: Владимир Кузьмин
Никаких дополнительных санитарно-защитных мер и ограничений в настоящий момент вводить в Москве не планируется, заверил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены Минздравом, сегодня в Москве действуют, и мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

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Собянин призвал граждан соблюдать уже установленные рекомендации. Это касается как масочного режима в метро и торговле, так и требований Роспотребнадзора к организациям общественного питания. В таком случае, по его словам, в ближайшие недели и месяцы ситуация будет управляемой.

"Считаю, что мы должны справится с ней", - подчеркнул мэр Москвы.

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