Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов

По данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), базирующейся в Мадриде, количество международных туристических поездок в первой половине 2020 года упало на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ЮНВТО, в период с января по июнь этого года мировые туристические компании в общей сложности лишились 440 миллионов клиентов, что привело к потере 460 миллиардов долларов доходов в денежном исчислении. Резкое и внезапное падение количества клиентов поставило под угрозу существование миллионов рабочих мест и предприятий. В Европе в первой половине 2020 года количество туристов сократилось на 66%, в США на 55%, в Африке и на Ближнем Востоке по 57%. Азиатско-Тихоокеанский регион, первый регион, который почувствовал влияние COVID-19 на туризм, пострадал больше всего: за шесть месяцев количество путешественников сократилось на 72 процентов.

В последние недели все больше направлений снова стали открываться для иностранных туристов. ЮНВТО сообщает, что по состоянию на начало сентября в 53% пунктов назначения были отменены ограничения на поездки. Тем не менее, многие правительства по-прежнему проявляют осторожность в открытии границ. По прогнозам экспертов, эта отрасль может восстановиться в прежнем объеме не ранее 2024 года.