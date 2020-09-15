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15.09.2020 21:31
Рубрика: Экономика

Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов

Текст: Максим Макарычев
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

По данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), базирующейся в Мадриде, количество международных туристических поездок в первой половине 2020 года упало на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Как сообщает Reuters со ссылкой на ЮНВТО, в период с января по июнь этого года мировые туристические компании в общей сложности лишились 440 миллионов клиентов, что привело к потере 460 миллиардов долларов доходов в денежном исчислении. Резкое и внезапное падение количества клиентов поставило под угрозу существование миллионов рабочих мест и предприятий. В Европе в первой половине 2020 года количество туристов сократилось на 66%, в США на 55%, в Африке и на Ближнем Востоке по 57%. Азиатско-Тихоокеанский регион, первый регион, который почувствовал влияние COVID-19 на туризм, пострадал больше всего: за шесть месяцев количество путешественников сократилось на 72 процентов.

В последние недели все больше направлений снова стали открываться для иностранных туристов. ЮНВТО сообщает, что по состоянию на начало сентября в 53% пунктов назначения были отменены ограничения на поездки. Тем не менее, многие правительства по-прежнему проявляют осторожность в открытии границ. По прогнозам экспертов, эта отрасль может восстановиться в прежнем объеме не ранее 2024 года.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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