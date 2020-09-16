Мишустин выделил на выплаты медикам еще 24 млрд рублей

Медицинские и социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты до конца года. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на них дополнительные 24 млрд рублей.

Он отметил, что необходимо ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы медики и соцработники быстрее получили деньги. Из выделенных средств на поддержку медработников пустят 22 млрд рублей. Надбавку к зарплате по-прежнему оставят врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые помогают больным с коронавирусом.

Выплаты причитаются за непосредственную работу с больными коронавирусом. Лечащие врачи получают по 80 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, фельдшерам и медсестрам полагается по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи - по 25 тысяч рублей. Выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Свыше 1,8 млрд рублей направлено на доплаты работникам стационаров - домов престарелых, интернатов для инвалидов. Их продолжат получать сотрудники учреждений, переведенных на особый режим работы, предполагающий проживание в организации в течение не менее двух недель.

Врачам выплачивают по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если во время смены они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену. Если во время нее они помогали заразившимся гражданам, то доплата увеличивается до 35 тысяч рублей.

330 тысяч выплат на более чем 9 млрд рублей уже начислено работникам социальных учреждений за работу в период пандемии

Младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену, а технический - по 10 тысяч рублей. Если им приходилось работать в одном учреждении с больными коронавирусом гражданами, доплата вырастет до 20 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Цитата

Председатель правительства Михаил Мишустин:

"Медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска".