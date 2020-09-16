Мишустин выделил на выплаты медикам еще 24 млрд рублей

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Задать вопрос
Новости проекта
Кому положено максимальное пособие по безработице 03.07.2020
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 03.07.2020
Может ли работодатель требовать сдать тест на антитела к COVID-19 за счет работника 27.06.2020
Минтруд: Новые поправки защитят права работников на удаленке 25.06.2020
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 23.06.2020
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 23.06.2020
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 23.06.2020
Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка 23.06.2020
Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам 23.06.2020
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов 21.06.2020
Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП 19.06.2020
Пособия и выплаты в период пандемии получили 25 млн детей 19.06.2020
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 18.06.2020
Факторинг и краудфандинг: как бизнесу восстановиться после пандемии 16.06.2020
Пособия и выплаты будут назначать без справок 13.06.2020
В России увеличили пособие по безработице 11.06.2020
В Совфеде поддержали предложение включить ЖКХ в число пострадавших отраслей 11.06.2020
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11.06.2020
Путин указал включить в план по развитию экономики поддержку IT-отрасли 10.06.2020
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 08.06.2020
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона 08.06.2020
Определены некоммерческие организации, которые получат господдержку 07.06.2020
Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП 04.06.2020
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем 04.06.2020
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 03.06.2020
АвтоВАЗ предоставил работникам здравоохранения скидку на все модели Lada 02.06.2020
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 02.06.2020
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики 02.06.2020
В Минтруде сообщили о новых мерах поддержки безработных 02.06.2020
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми 02.06.2020
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей 01.06.2020
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 29.05.2020
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет 29.05.2020
Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката 29.05.2020
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 29.05.2020
Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости 27.05.2020
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей 26.05.2020
Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня 26.05.2020
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19 26.05.2020
Как карантинные меры сказались на бизнесе в Подмосковье 26.05.2020
В Москве работают 88 из 131 МФЦ 25.05.2020
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 22.05.2020
Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса 22.05.2020
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое 22.05.2020
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 21.05.2020
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 21.05.2020
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 20.05.2020
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая 18.05.2020
Разработаны образцы документов для оформления отсрочки по аренде 17.05.2020
Министр труда рассказал, как получить выплату на детей от 3 до 7 лет 06.05.2020
Роспотребнадзор объяснил, как получить отсрочку платежей по кредиту 04.05.2020
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса 29.04.2020
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 24.04.2020
Мишустин выделил на выплаты медикам еще 24 млрд рублей
Медицинские и социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты до конца года. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на них дополнительные 24 млрд рублей.

Он отметил, что необходимо ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы медики и соцработники быстрее получили деньги. Из выделенных средств на поддержку медработников пустят 22 млрд рублей. Надбавку к зарплате по-прежнему оставят врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые помогают больным с коронавирусом.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений

Выплаты причитаются за непосредственную работу с больными коронавирусом. Лечащие врачи получают по 80 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, фельдшерам и медсестрам полагается по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи - по 25 тысяч рублей. Выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Свыше 1,8 млрд рублей направлено на доплаты работникам стационаров - домов престарелых, интернатов для инвалидов. Их продолжат получать сотрудники учреждений, переведенных на особый режим работы, предполагающий проживание в организации в течение не менее двух недель.

Врачам выплачивают по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если во время смены они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену. Если во время нее они помогали заразившимся гражданам, то доплата увеличивается до 35 тысяч рублей.

330 тысяч выплат на более чем 9 млрд рублей уже начислено работникам социальных учреждений за работу в период пандемии

Младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену, а технический - по 10 тысяч рублей. Если им приходилось работать в одном учреждении с больными коронавирусом гражданами, доплата вырастет до 20 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Цитата

Председатель правительства Михаил Мишустин:

"Медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Манукиян
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»