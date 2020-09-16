Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Заставлять прививаться от COVID-19 никого не будут, вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он напомнил, что первыми на вакцинацию могут рассчитывать медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, поэтому они наиболее подвержены риску заражения. "Но мы неоднократно говорили, что обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается", - подчеркнул министр.

Мурашко также отметил, что начинается выпуск первой российской вакцины в промышленных масштабах. Одновременно завершаются ее пострегистрационные испытания, в которых приняли участие 300 добровольцев. В большинстве случаев прививка не вызвала у них никаких побочных эффектов, только в 14% у тех, кто прошел вакцинацию, в течение первых суток отмечалась слабость и не ярко выраженные мышечные боли.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции зарегистрирована Минздравом в августе, она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.