Премьер-министр Михаил Мишустин продлил выплаты на детей безработным родителям до конца сентября.

Сумма выплаты составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Это доплата к пособию по безработице, которая полагается одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта 2020 года и вставшему на учет в центре занятости.

Она учреждена как временная мера поддержки и начисляется с апреля. В сентябре на нее смогут рассчитывать около 2,8 млн безработных граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей. В минтруде пояснили, что выплата переводится центрами занятости вместе с пособием по безработице, отдельно за ней обращаться не нужно.

8,5 млрд рублей выделено из бюджета на выплаты безработным родителям

В этом году правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ - 12 130 рублей (было 8000), его минимальный размер составляет - 1,5 тысячи рублей. Сумма пособия по безработице зависит от уровня ранее получаемого дохода.