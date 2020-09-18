В Кремле оценили меры по поддержке граждан в пандемию

Российские власти приняли эффективные и своевременные меры по поддержке граждан в пандемию коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме", - подчеркнул Песков.

"Наглядно видны данные по сравнению показателей падения, роста безработицы и так далее, если взять многие европейские страны - Америку и так далее и сравнить с Россией. Здесь видно, что наши меры действительно сработали", - обосновал представитель Кремля.

Огромное количество стран потратили большие деньги, были государства, которые раздавали "вертолетные деньги", и это не привело к лучшему положению бизнеса, к предотвращению замедления развития экономик, заметил Песков. Поэтому, и президент об этом говорил, принятые в России меры - эффективные, своевременные и хорошо продуманные, заключил он.