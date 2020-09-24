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24.09.2020 14:08
Рубрика: Общество

Выявлена связь между ношением очков и риском заразиться COVID-19

Текст: Наталья Панасенко

Люди, которые носят очки более 8 часов в день, реже по сравнению со всеми остальными заражаются коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2. Таков вывод исследования китайских ученых, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Фото: iStock
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Любопытный факт побудил ученых провести исследование. Они заметили, что из 276 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Суйчжоу (Китай) с 27 января по 13 марта, доля людей в очках была значительно ниже (почти в 5,5 раз): 5,8% пациентов-очкариков против 31,5% хорошо видящих. Это наблюдение заставило исследователей проверить, существует ли связь между ношением очков и риском инфицирования COVID-19.

Результаты, как говорят авторы работы, подтвердили гипотезу: очки не позволяют людям прикасаться к глазам, что "предотвращает передачу инфекции с рук в глаза". Оказывается, люди непроизвольно касаются глаз почти 10 раз в час.

Предыдущие исследования показали, что на поверхности глаз в изобилии присутствует рецептор, через который SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19), проникает в организм.

"Большинство людей сосредотачиваются только на ношении масок и домашней изоляции и игнорируют такие рекомендации, как частое мытье рук и избегание прикосновения к глазам", - говорит Ипин Вэй, соавтор статьи.

Таким образом, ношение очков, признают авторы исследования, может стать защитным фактором, снижающим риск передачи вируса через слизистую глаз. Но это не значит, что солнцезащитные очки во все лицо защитят от вируса. Речь - о дополнительном факторе защиты и о том, что следует соблюдать нормы личной гигиены и не прикасаться к глазам после того, как поправите маску.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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