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Рубрика: Происшествия

В Краснодаре завели третье дело после пожара в многоэтажке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани возбуждено новое уголовное дело о пожаре в многоквартирном жилом доме в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Напомним, что 13 сентября в доме на улице Российской, 267/6 произошел сильнейший пожар, который бушевал всю ночь. В итоге полностью выгорели 54 квартиры - весь седьмой этаж. Из многоэтажки эвакуировали 300 человек, а общая площадь возгорания составила около 4400 квадратных метров.

Новое уголовное дело следственными органами возбуждено в отношении 34-летнего эксперта по строительно-технической экспертизе ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". Как сообщили в следственном ведомстве, "он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Это уже третье по счету уголовное дело, которое завели правоохранительыне органы после нашумевшего пожара. Первое было возбуждено полицией по факту ЧП и повреждения чужого имущества, второе - Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю против застройщика. Теперь привлекли эксперта, который утвердил заключение на строительство дома.

"По версии следствия, с 2011 по 2012 год застройщик без получения соответствующего разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома, - пояснили в Следственном управлении СКР по региону. - С целью получения права собственности на самовольно возведенные жилые дома необходимо было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и иным нормативно-правовым документам, предъявляемым к многоквартирным домам. Производство исследования было поручено эксперту филиала Федерального БТИ".

В ведомстве добавили, что, по их данным, "эксперт понимал, что эксплуатация многоквартирного жилого дома, возведенного с нарушением требований СНиПа, пожарных и иных норм, может повлечь возгорание, а также привести к быстрому распространению огня и последующему разрушению конструкций". Несмотря на это, мужчина "злоупотребил своими должностными полномочиями" и составил все документы, "не выехав для исследования объекта строительства на место". В итоге были созданы акты, в которых "изложены неверные сведения о соответствии объекта капитального строительства требованиям СНиПа, противопожарным и санитарным нормам, предъявляемым к многоквартирным жилым домам". Кроме того, экспертом было указано, что "конструкции здания на момент проведения исследования по своим конструктивным особенностям не создают угрозу для жизни и здоровья граждан".

Однако во время расследования уголовного дела были установлены "существенные нарушения и недостатки при возведении мансардного этажа многоквартирного жилого дома, которые эксперт не выявил и не указал в своем заключении". Так, например, уже известно, что в доме отсутствовал брандмауэр (противопожарные преграды). Это явилось одной из причин быстрого распространения пожара по всей площади седьмого этажа. Кроме этого, квартиры верхнего седьмого этажа здания были конструктивно выполнены без потолочного перекрытия, которое должно разделять объем помещений и подкровельное пространство. Это также позволило пламени перекидываться из одного помещения в другое, охватывая все новые площади.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
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По данным следствия, допущенные на стадии строительства нарушения "способствовали распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, причинению собственникам тяжелого имущественного ущерба".

Сейчас следователи устанавливают весь круг должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию. В рамках уголовного дела их действиям (или бездействию) будет дана правовая оценка.

Как ранее уже писала "РГ", в пострадавшем доме строители продолжают разбор поврежденных огнем конструкций и кладки на седьмом этаже, параллельно расчищаются подъезды, восстанавливаются водоснабжение и канализация. Уже заказаны оконные конструкции взамен сгоревших. В восстановительных работах занято 110 человек из четырех подрядных организаций, задействовано 11 единиц техники. В мэрии пояснили, что расходы оплатит застройщик дома.

- На эту беду откликнулись практически все строительные организации города, - говорит мэр. - Средства, собранные представителями бизнес-сообщества, пошли на разовые выплаты пострадавшим. Ведь тем, у кого квартиры полностью сгорели, зубную щетку не на что было купить. По десять тысяч рублей получили уже 70 человек. Продолжается выдача документов тем, кто утратил их при пожаре, расселены все нуждающиеся семьи. Сейчас в гостинице "Кавказ" живут 107 жителей пострадавшего дома, из них 16 детей. В отеле "Москва" - 109 человек, в том числе 24 ребенка.

По словам Первышова, в доме № 267/6 на улице Российской полностью восстановлено электроснабжение.

- Пламя полностью уничтожило 54 квартиры на мансардном этаже, частично пострадали квартиры, расположенные этажом ниже, - уточняет глава города. - Сейчас специалисты решают, подлежит ли восстановлению мансардный этаж. Если нет, то будет оперативно восстановлена сгоревшая кровля, после чего остальные жители вернутся домой. А те, кто лишился крова, останутся в гостиницах до тех пор, пока не решится их квартирный вопрос.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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