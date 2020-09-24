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24.09.2020 07:47
Рубрика: Общество

Ученые: вирусную нагрузку COVID-19 повышает мутация

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вирусная нагрузка коронавируса значительно увеличивается в результате мутации. К такому выводу пришли американские ученые, изучив более пяти тысяч штаммов COVID-19.

Как пишет ТАСС со ссылкой на электронную научную библиотеку medRxiv, специалисты методистского госпиталя в Хьюстоне (штат Техас), обнаружили мутацию коронавируса, получившую кодовое название D614G.

Фото: iStock
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Ученые изучили, как происходило распространение инфекции в Хьюстоне весной и летом этого года, и выяснили, что мутации были подвержены заболевшие во время второй волны. При этом в результате D614G значительно выросла вирусная нагрузка COVID-19: количество частиц вируса, попадающих в организм человека при заражении, увеличилось в разы.

Кроме того, рост вирусной нагрузки, по мнению исследователей, привел к повышению скорости распространения COVID-19. Но ученые не выявили связи между количеством частиц вируса в организме человека и тяжестью течения болезни.

Стоит отметить, что результаты исследования специалистов из Хьюстона пока не подтверждены независимыми экспертами.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

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