Ученые: вирусную нагрузку COVID-19 повышает мутация

Вирусная нагрузка коронавируса значительно увеличивается в результате мутации. К такому выводу пришли американские ученые, изучив более пяти тысяч штаммов COVID-19.

Как пишет ТАСС со ссылкой на электронную научную библиотеку medRxiv, специалисты методистского госпиталя в Хьюстоне (штат Техас), обнаружили мутацию коронавируса, получившую кодовое название D614G.

Ученые изучили, как происходило распространение инфекции в Хьюстоне весной и летом этого года, и выяснили, что мутации были подвержены заболевшие во время второй волны. При этом в результате D614G значительно выросла вирусная нагрузка COVID-19: количество частиц вируса, попадающих в организм человека при заражении, увеличилось в разы.

Кроме того, рост вирусной нагрузки, по мнению исследователей, привел к повышению скорости распространения COVID-19. Но ученые не выявили связи между количеством частиц вируса в организме человека и тяжестью течения болезни.

Стоит отметить, что результаты исследования специалистов из Хьюстона пока не подтверждены независимыми экспертами.