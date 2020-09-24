В Роспотребнадзоре разъяснили требование о карантине после загрантуров

Режим самоизоляции на период ожидания результатов теста на COVID-19 действует только для граждан, прибывающих из-за границы воздушным транспортом, пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Новые правила введены "в связи с ухудшением эпидобстановки за рубежом", - отметили в ведомстве.

Для иностранных граждан, пребывающих в Россию воздушным транспортом, правила не изменились. Иностранные граждане должны иметь на руках результат ПЦР-теста, который был сдан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Россию, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор внес изменения в постановление главного санитарного врача, по которым путешественники, прибывшие в Россию из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию, пока не будет готов результат теста на наличие новой коронавирусной инфекции. Правило начало действовать с 24 сентября.

Карантин в 14 дней для россиян, побывавших за границей, уже вводили ранее, а затем отменили с 15 июля.