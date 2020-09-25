Власти не будут блокировать социальные карты москвичей

Социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса блокировать не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся", - написал мэр.
Он отметил, что если горожанину действительно необходимо будет куда-то срочно поехать, то в транспорте обязательно нужно носить маску и перчатки.