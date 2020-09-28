Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного

Заболевших коронавирусом среди школьников нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова KP.RU.
"Мы предполагали, что объединение коллективов (в школах после каникул и карантина) приведет к обмену вирусной информацией, так и произошло, но я хочу сказать, что сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц, это два инкубационных периода по 14 дней", - пояснила она.
Впрочем, по ее словам, есть некоторое нарастание выявленных бессимптомных носителей COVID-19, но их совсем немного.
"Это совершенно здоровые ребята, то есть, хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было полпроцента, а на второй - чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством ковида не превышает 2% в школах. То есть это очень-очень немного", - сообщила Анна Попова.