Для чиновников и соцработников вакцинация может стать обязательной

Для государственных гражданских и муниципальных служащих, соцработников и коммунальщиков, волонтеров и других людей, которые в силу рода своих занятий постоянно контактируют с населением, прививки от гриппа могут стать обязательными.

Такое правило прописано в проекте приказа минздрава, который сейчас проходит общественное обсуждение. Помимо названных категорий, вакцинироваться должны будут вахтовики, работники многофункциональных центров госуслуг, сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу (пограничники, таможенники, сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора). При этом сейчас, как пояснили "Российской газете" в минздраве, вакцинация для всех является добровольной.

Однако при этом в ведомстве подчеркивают, что в период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции возрастают риски возникновения и распространения микст-инфекции. Это когда в организм человека могут проникнуть сразу несколько вирусов. Поэтому, отмечают в минздраве, чтобы не допустить массовой заболеваемости острыми респираторными инфекциями,нужно предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.

По оценке НИИ гриппа минздрава, в наступивший осенний эпидсезон ожидается циркуляция вирусов гриппа А, В и нового коронавируса, вызывающего COVID-19, а также других вирусов ОРВИ."Важно отметить, что наиболее эффективным и экономичным способом защиты от эпидемий является вакцинопрофилактика. Поэтому вакцинация против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-2019", - объясняют в ведомстве.

Со своей стороны в Роспотребнадзоре сообщают, что пока ситуация с заболеваемостью гриппом контролируемая. Уже вакцинированы более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения России. Всего за осенне-зимний сезон планируется привить 60% населения. В этом году вакцина от гриппа обновлена, в нее включили три новых штамма, от которых россияне еще не прививались.

Какие прививки войдут в национальный календарь

В Национальный календарь прививок войдет всеобщая вакцинация от ветряной оспы, вируса папилломы человека, а также ротовирусной и менингококковой инфекций, следует из стратегии иммунопрофилактики населения до 2035 года, которую утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Документ рекомендует отказаться от трехвалентной вакцины от гриппа в пользу четырехвалентного препарата, вводит обязательную ревакцинацию от коклюша, которую будут проводить детям в возрасте 6-7 лет, 14 лет, а затем взрослым. Уделено большое внимание вакцинации взрослого населения, в том числе пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, если для них отсутствуют противопоказания. Охват ею планируется увеличить до 95%населения, это позволит достичь выраженного эффекта вакцинопрофилактики для многих инфекций, говорится в пояснении к документу.

Как рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, в Национальный календарь прививка вносится тогда, когда заболеваемость превышает два случая на 100 тысяч населения за год. Учитываются также социальная значимость проведения вакцинации, наличие эффективной тактики иммунизации против конкретной инфекции, доступность качественной и безопасной вакцины в стране. Он отметил, что одна из ключевых задач новой стратегии - обеспечить страну полным циклом производства вакцин, которые входят в Национальный календарь. Уже сегодня на 90% их рынок стал отечественным. Полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год. Это станет возможно после дооснащения ряда предприятий современным оборудованием.

Разумеется, в документе говорится о необходимости иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции, рассматривается возможность включения вакцинации против COVID-19 в Нацкалендарь после завершения испытаний нового препарата. По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, финансирование вакцинопрофилактических мероприятий на следующий год планируется в размере не менее 22,5 млрд рублей.

Подготовила Елена Манукиян

Между тем

В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов", - сказал спикер на пленарном заседании во вторник. Всего же, по его словам, 60 парламентариев уже переболели и имеют антитела. Володин объявил об ужесточении мер предосторожности в нижней палате для профилактики коронавируса. Ранее депутатов старше 65 лет попросили работать дистанционно. На удаленный формат перейдет и часть структур Думы. Круглые столы, экспертные площадки, заседания комитетов будут проводить в режиме видеоконференции. Предложено также сократить количество посетителей здания на Охотном ряду. Важно сохранить работоспособность нижней палаты без потери качества законотворческой работы, уверен спикер.

Стало также известно, что коронавирусная инфекция подтвердилась у известного музыканта, альтиста и дирижера Юрия Башмета. В данный момент маэстро и его супруга Наталья проходят лечение в больнице. Состояние его нормальное. Между тем в Русском концертном агентстве сообщили, что в связи с болезнью маэстро на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО), которое проходит с 26 сентября по 4 октября по городам России, за дирижерским пультом Юрия Башмета заменит эквадорец Фредди Кадена.

Подготовила Татьяна Замахина