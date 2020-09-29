Осенний подъем заболеваемости COVID-19 будет мягче весеннего

Какие могут быть причины такого резкого роста заболеваемости в Москве, других регионах?
Виктор Малеев: Во-первых, нельзя отрицать сезонный фактор. Во многих регионах России уже далеко не лето, погода неустойчива, наблюдаются резкие колебания температуры. Это сказывается и на иммунитете слизистых, и на общем иммунитете и способствует заболеваемости COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Люди возвращаются из отпусков - из той же Турции, с Кипра, из других регионов. И могут явиться источником инфекции. Наконец, и учащиеся, и преподаватели вернулись в школы и вузы.
Ясно, что при недомогании нужно остаться дома и исключить контакты с другими людьми. А когда становится лучше - в течение какого времени после исчезновения признаков заболевания нужно все еще соблюдать меры предосторожности?
Виктор Малеев: Тем, кто переболел, меры предосторожности следует соблюдать в течение 10-14 дней после исчезновения признаков заболевания. А именно: носить маску, соблюдать социальную дистанцию при общении с окружающими, постоянно соблюдать гигиену. Я не упоминаю про мытье рук - это надо делать регулярно, независимо от того, есть ли COVID-19. Особенное бережное отношение должно быть к пожилым людям.
Определить без анализа, чем заболел человек, если налицо признаки простуды или гриппа, невозможно. Всегда ли надо срочно вызывать врача или какое-то время можно понаблюдать за собой?
Виктор Малеев: В первую очередь я бы хотел рекомендовать сделать прививку против гриппа, чтобы избежать заражения этим тоже далеко не безобидным вирусом. Если человек все же заболел, а температура поднялась выше 38 градусов, вызывайте врача. Так же обратиться к врачу необходимо, если у человека появились симптомы простуды после возвращения из-за рубежа. В этом случае он обязательно должен сделать тест, а если заболел - потребуется сдать анализы и всем, кто был с ним в контакте.
Вы предполагаете, что столь резкого пикового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, как это было весной, уже не будет, и на плато мы выйдем уже в октябре. Почему?
Виктор Малеев: Во-первых, уже начал вырабатываться популяционный иммунитет - весной его еще не было. В Москве уже более 25% населения имеет иммунитет, есть территории, где показатель еще выше. А в некоторых регионах, как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, у детей он достигает 70%.
Во-вторых, сейчас ситуацию взяли под контроль, и предпринимаются опережающие меры для предотвращения заболеваемости. Сейчас люди знают и понимают, что надо делать, более ответственно относятся к мерам профилактики. Кроме того, уже проводится активная вакцинация против гриппа и начинается против коронавируса, и нет сомнения, что в октябре привитых станет еще больше. Наконец, в нашем распоряжении уже есть и препараты для терапии и профилактики COVID-19, что имеет эпидемиологическую значимость, так как антивирусная терапия снижает риск инфицирования среди контактных лиц.
Сейчас еще какое-то время заболеваемость будет расти, но где-то в октябре рост остановится, и мы выйдем на плато.