Осенний подъем заболеваемости COVID-19 будет мягче весеннего

За последнюю неделю распространение коронавирусной инфекции в России вновь ускорилось после летнего спада и медленного подъема в начале сентября. При этом специалисты настроены достаточно оптимистично: конечно, меры предосторожности нужно соблюдать, но такого резкого роста числа заболевших, какой мы пережили в марте - мае, уже не будет. Почему дается такой прогноз, "Российской газете" пояснил наш ведущий инфекционист, советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Какие могут быть причины такого резкого роста заболеваемости в Москве, других регионах?

Виктор Малеев: Во-первых, нельзя отрицать сезонный фактор. Во многих регионах России уже далеко не лето, погода неустойчива, наблюдаются резкие колебания температуры. Это сказывается и на иммунитете слизистых, и на общем иммунитете и способствует заболеваемости COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Люди возвращаются из отпусков - из той же Турции, с Кипра, из других регионов. И могут явиться источником инфекции. Наконец, и учащиеся, и преподаватели вернулись в школы и вузы.

Ясно, что при недомогании нужно остаться дома и исключить контакты с другими людьми. А когда становится лучше - в течение какого времени после исчезновения признаков заболевания нужно все еще соблюдать меры предосторожности?

Виктор Малеев: Тем, кто переболел, меры предосторожности следует соблюдать в течение 10-14 дней после исчезновения признаков заболевания. А именно: носить маску, соблюдать социальную дистанцию при общении с окружающими, постоянно соблюдать гигиену. Я не упоминаю про мытье рук - это надо делать регулярно, независимо от того, есть ли COVID-19. Особенное бережное отношение должно быть к пожилым людям.

В октябре рост заболеваемости остановится, и мы выйдем на плато

Определить без анализа, чем заболел человек, если налицо признаки простуды или гриппа, невозможно. Всегда ли надо срочно вызывать врача или какое-то время можно понаблюдать за собой?

Виктор Малеев: В первую очередь я бы хотел рекомендовать сделать прививку против гриппа, чтобы избежать заражения этим тоже далеко не безобидным вирусом. Если человек все же заболел, а температура поднялась выше 38 градусов, вызывайте врача. Так же обратиться к врачу необходимо, если у человека появились симптомы простуды после возвращения из-за рубежа. В этом случае он обязательно должен сделать тест, а если заболел - потребуется сдать анализы и всем, кто был с ним в контакте.

Вы предполагаете, что столь резкого пикового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, как это было весной, уже не будет, и на плато мы выйдем уже в октябре. Почему?

Виктор Малеев: Во-первых, уже начал вырабатываться популяционный иммунитет - весной его еще не было. В Москве уже более 25% населения имеет иммунитет, есть территории, где показатель еще выше. А в некоторых регионах, как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, у детей он достигает 70%.

Во-вторых, сейчас ситуацию взяли под контроль, и предпринимаются опережающие меры для предотвращения заболеваемости. Сейчас люди знают и понимают, что надо делать, более ответственно относятся к мерам профилактики. Кроме того, уже проводится активная вакцинация против гриппа и начинается против коронавируса, и нет сомнения, что в октябре привитых станет еще больше. Наконец, в нашем распоряжении уже есть и препараты для терапии и профилактики COVID-19, что имеет эпидемиологическую значимость, так как антивирусная терапия снижает риск инфицирования среди контактных лиц.

Сейчас еще какое-то время заболеваемость будет расти, но где-то в октябре рост остановится, и мы выйдем на плато.