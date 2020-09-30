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30.09.2020 18:25
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Выход на плато по коронавирусу может произойти в октябре, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом она не исключила, что в России могут быть введены ограничительные меры, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но если будут соблюдаться все санитарные требования, рекомендованные на сегодня, существует  большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится, - сообщила эксперт, отвечая на вопросы агентства "Интерфакс".  По словам Пшеничной, точных прогнозов по выходу на плато с заболевеемостью сделать невозможно. Это может произойти и в течение ближайших 10 дней, и в начале ноября. Как отметила эксперт, все будет зависеть от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в большинстве регионов России значительно не меняется. Из восьми федеральных округов в шести значимых изменений эпидситуации не зафиксировано. Поэтому вводить новые ограничения нет оснований.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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