Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили в министерстве.

"В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием "фавипиравир" в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении. Как пояснили в Минздраве, нововведение связано с внесением изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравира.

Теперь противовирусный препарат можно применять амбулаторно, так как он прошел необходимые испытания.

Ранее Минздрав указывал в числе препаратов, которые можно использовать для лечения коронавируса помимо "Фавипиравира" "Азитромицин", "Гидроксихлорохин", "Ремдесивир", "Умифеновир". Но в министерстве отмечали, что нельзя однозначно утверждать об их эффективности.