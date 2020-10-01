Netflix вновь экранизирует Конана-варвара

Один из наиболее прославленных героев фэнтези Конан-варвар все-таки получит, похоже, новое развернутое экранное воплощение. Да и не одно.

Напомним: в феврале 2018-го году о работе над шоу по произведениям Роберта Говарда отрапортовал Amazon. Причем команда собралась не самая последняя - Мигель Сапочник ("Игра престолов") и Уоррен Литтлфилд ("Фарго", "Рассказ служанки") в качестве продюсеров и Райан Кондал ("Колония") - шоураннер. Но дело тут же встало.

И вот теперь, передает Deadline, ситуацию взялся растормошить вездесущий Netflix.

По сведениям издания, сервис заключил эксклюзивную сделку с Conan Properties International, согласно которой получил права адаптировать произведения о варваре на свой вкус: фильмы, сериалы, анимация - всё, что душе угодно.

Тем пополняя и расширяя свои экранные миры почти до бесконечности. Ведь ранее, напомним, Netflix приобрел права на экранизации книг про Нарнию, произведений Роальда Даля и комиксов Марка Милларда. Ну и "Ведьмак" ещё, конечно.

В настоящее время компания занята поисками сценариста, шоураннера и режиссера.

Похождения Конана стартовали в 1932 году в журнале Weird Tales, разрастаясь далее до воистину гигантской межавторской серии: множество комиксов, сто романов, телесериалы, включая спин-офф, три полнометражных фильма, два из которых (1982 и 1984 года) - с Арнольдом Шварценеггером, видеоигры и так далее.

Конан - супербизон из Киммерии, сын кузнеца, родившийся прямо на поле брани, пока его мать рубилась с мечом в руках. Что, естественно, с пеленок отразилось на биографии героя.