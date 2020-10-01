С заботой о каждом: как город помогает москвичам старшего поколения

Во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Москве эта дата объявлена Днем старшего поколения. Почти 3 миллиона жителей столицы или каждый четвертый москвич - пенсионеры. Столица всегда оказывает комплексную социальную поддержку старшему поколению. Сейчас, когда москвичи старше 65 лет оказались в группе риска, город еще больше усилил заботу о них.

- Более 475 тысяч москвичей старше 80 лет, а почти 760 человек перешагнули столетний рубеж, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Город делает все возможное, чтобы поддержать каждого жителя. Мы всегда оказываем представителям старшего поколения материальную поддержку и создаем все условия для того, чтобы они продолжали вести активный и интересный образ жизни. С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Также с 5 октября работодатели должны перевести жителей столицы старшего поколения на удаленную работу. Мы понимаем, что сегодня мы должны еще больше заботиться о всех тех, кто находится в группе риска. Именно поэтому мы организовали горячую линию, на которую за помощью может обратиться любой москвич старшего возраста. Так, социальные работники помогут в покупке и доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.

Социальная поддержка старшего поколения в Москве осуществляется по следующим направлениям: выплаты и льготы; соцобслуживание; адресная социальная помощь. Все пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную социальную помощь в различных видах - материальная, продовольственная, вещевая, в виде товаров длительного пользования.

В настоящее время городской социальный стандарт (пенсия и доплата) минимального дохода неработающего пенсионера в столице составляет 19,5 тысяч рублей, что на 2 тысячи больше, чем в начале прошлого года. Средний размер региональной социальной доплаты составляет более 6 тысяч рублей. С 1 января 2020 года проиндексированы все ежемесячные выплаты отдельным льготным категориям ветеранов и пенсионеров на 5,6%

И в сложные периоды, например, во время пандемии, москвичам 65+ был оказан ряд мер социальной поддержки, включая материальную. С начала режима повышенной готовности в Москве социальным службам города было поручено обеспечить соцуслугами людей из группы риска, которые должны соблюдать режим самоизоляции. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,85 млн новых потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в социальные службы. 7 тысяч социальных работников, 2,5 тысячи социальных помощников и 1,6 тысячи волонтеров доставляли москвичам продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Всего в период действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей. В связи с этим в столице принято решение возобновить работу горячей линии 8-495-870-45-09. Социальные работники осуществляют доставку на дом продуктов, лекарств, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости. Кроме этого, по этому номеру телефону каждый желающий может получить психологическую помощь.

Правительство Москвы с особой заботой относится к ветеранам Великой Отечественной войны, оперативно и адресно удовлетворяя любую их потребность. В юбилейный год была увеличена единовременная городская выплата ко Дню Победы.

В интересах ветеранов войны созданы и активно развиваются современные формы социального обслуживания, уникальные по своему содержанию. Служба сиделок при Московском Доме ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил обслуживает 852 одиноких ветеранов войны. Круглосуточно работает дистанционная система "Тревожная кнопка" для оказания неотложной помощи ветеранам войны (обслуживается порядка 23 тысяч человек).

Если же дома невозможно оказать должный уход пожилому человеку, он может обратиться за помощью в пансионат для ветеранов труда. Пансионаты работают для тех, кто нуждается в постоянной круглосуточной заботе и поддержке.

В Москве работают 11 пансионатов для ветеранов войны и труда, в которых живут 4 тысяч москвичей старшего возраста, из них около 700 ветеранов Великой Отечественной войны. Для каждого жителя пансионата разрабатывается полный комплекс социально-медицинских услуг: все проживающие получают питание, уход, а занятия выбирают под свои интересы.

В пансионатах создана современная инфраструктура для оказания качественного ухода: обеспечена безбарьерная среда, в коридорах оборудованы удобные поручни и пандусы, в жилых комнатах есть функциональные кровати и подъемники.

Одним из главных центров притяжения для представителей старшего поколения стали клубные пространства "Мой социальный центр", в которых организовано уже более 3,5 тысяч активностей и действует 322 клуба. В настоящее время они работают в онлайн-режиме. Горожане продолжат общаться и вести активный образ жизни с помощью современных коммуникационных платформ в сети Интернет. Период пандемии показал, насколько эффективной является эта форма проведения активностей.

Проект "Московское долголетие", который за два года превратился в целое общественное движение успешных, оптимистичных и активных людей. В начале года около 215 тысяч москвичей старшего возраста принимали участие в проекте. Сейчас проект "Московское долголетие" продолжает работу в двух форматах - онлайн и на свежем воздухе.