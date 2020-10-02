Минпросвещения запускает программы профобучения для потерявших работу

В результате пандемии выросло количество безработных во всем мире, сложнее стало найти работу и молодым специалистам. Минпросвещения предоставит таким людям возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В проекте участвуют все регионы.
Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте express.worldskills.ru.
Участвовать могут люди, у которых есть риск увольнения, выпускники вузов и колледжей и просто те, кто сейчас ищет работу.
В каждом регионе определили приоритетные профессии, исходя из ситуации на местном рынке труда. Больше всего направлений для переподготовки (до 90) открыто в Москве, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан.
"Выбор огромный - от "Организации экскурсионных услуг" в Карачаево-Черкесии до "3D-моделирования для компьютерных игр" в Якутии и "Аддитивного производства" в Татарстане - сообщает пресс-служба Минпросвещения. - Есть традиционные направления - строительство, парикмахерские услуги, дошкольное воспитание, а есть новые - визуальный мерчандайзинг, изготовление прототипов, квантовые технологии.
Обучение будет организовано на базе колледжей, оснащенных по современным международным стандартам.
Уже до конца 2020 года планируется обучить свыше 110 тысяч граждан.