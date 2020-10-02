Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Столичные власти рекомендуют постепенно переводить на удаленный режим работы до половины сотрудников офисов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу", - рассказал он РИА Новости. При этом, по словам Ефимова, рекомендуется отправить на дистанционный режим до половины сотрудников.
Напомним, в Москве переход на удаленную работу станет обязательным с 5 октября. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина. Таким образом, все работодатели столицы, за исключением ряда стратегических предприятий, обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. Также обязательна с 5 октября удаленка для всех работников старше 65 лет и хронически больных. Исключение сделано только для тех пенсионеров, присутствие которых на рабочем месте критически важно для организации.