Эксперт рассказал, могут ли оштрафовать за отсутствие маски

Роспотребнадзор массово проверяет юридических лиц на предмет соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции. За несоблюдение масочного режима уже оштрафованы Концертный зал имени Чайковского, Центральный детский магазин на Лубянке, кинотеатры, кафе и рестораны, другие заведения и предприятия торговли. А могут ли человека оштрафовать за то, что он не носит маску в общественном месте?

Как пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев, масочный режим означает, что все обязаны носить маски и перчатки во всех общественных местах: в магазинах, в аптеках, в больницах и поликлиниках, в общественном транспорте и при ожидании общественного транспорта на остановках, при поездках в такси.

"Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах штрафы разные. В Москве - четыре тысячи рублей за нахождение в магазине без маски и пять тысяч за нарушение правил в общественном транспорте за каждый выявленный факт. В Подмосковье и Санкт-Петербурге сумма штрафа составит до четырех тысяч рублей; в Туле и Тульской области - от одной до двух тысяч рублей и т.д"- уточняет юрист.

Однако, по его словам, некоторые граждане и юристы апеллируют к подпункту "в" п.3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", по которому гражданин обязан: при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

"На основании данной нормы высказывается мнение, что соблюдать масочный режим нужно только в случае бесплатного представления масок и перчаток каждому гражданину. А в противном случае - штрафовать гражданина - незаконно. Однако подобная интерпретация не является однозначной. Поэтому наличие маски и перчаток - это не только требование государственных органов, направленное на ограничение распространения эпидемии, но и элемент самозащиты человека от возможного заболевания. В таких условиях вполне справедливо, что гражданин также несет ответственность за наличие защитных средств в виде маски и перчаток", - добавил эксперт.