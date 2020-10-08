Мишустин выделил около трех млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении регионам еще около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, в которых введен посменный режим работы. "Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной самоотдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска", - напомнил глава правительства об условиях работы людей.

Поскольку ситуация с распространением коронавируса остается сложной, решено продлить период начисления стимулирующих выплат для соцработников.