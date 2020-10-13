Сотни горожан стали волонтерами в разгар пандемии

Уже несколько сотен москвичей, обычных жителей города - менеджеров, психологов, юристов, студентов, - вступили в волонтерские движения во время обострения ситуации с COVID-19. Не бросая основную работу, эти люди помогают пожилым и хроническим больным, вновь находящимся дома, купить продукты, лекарства, газеты. Никакой материальной мотивации - волонтеры работают без денег.

С конца сентября сразу несколько добровольческих организаций начали новый набор волонтеров в Москве и Подмосковье. Связано это было с обострением ситуации по коронавирусу. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано находиться дома. А значит, им снова требуется поддержка, как и тревожной вирусной весной.

Одно из самых известных волонтерских объединений Москвы базируется в центре, на Тверской улице. Каждое утро именно здесь собирается актив движения "Мы вместе!". "Даже когда летом спала заболеваемость, наши волонтеры продолжали держать связь со своими подопечными, - рассказала "РГ" замглавы комитета общественных связей и молодежной политики Алиса Крюкова. - Но с недавних пор работа вошла в активный режим. К нам обращаются и обычные жители, и представители общественных организаций".

Здесь, на Тверской, постоянно работает "горячая линия". Как уже писала "РГ", социальные сервисы для пенсионеров действуют в комплексе социального развития: можно заказать доставку продуктов, лекарств, дров для дачи. Но и на долю волонтеров ежедневно приходятся десятки заявок. Все они стекаются сюда и потом распределяются между активистами.

"Если раньше в основном в волонтеры шли молодые ребята до 25 лет, то теперь идут и люди более старшего возраста, в основном мужчины", - продолжает Алиса Крюкова. Мотивация у многих одна - стремление почувствовать себя нужным. Волонтерство чем-то похоже на донорство крови, поделился один из добровольцев, Игорь. У мужчины - собственный небольшой бизнес в сфере развлечений, но сейчас он здорово просел из-за коронавирусных ограничений. Зато есть накопления, а теперь еще и время появилось. Помимо всего прочего Игорь - еще и донор крови. "Волонтерство и донация крови чем-то похожи, - говорит он. - Во всяком случае, ощущения испытываешь ровно такие же. Это непередаваемо - чувство, когда сам испытываешь удовольствие от помощи другому человеку".

На портале добровольцев dobro.ru этому нашли закономерное объяснение. "Большинство людей потенциально готовы помогать, жертвовать деньги и становиться волонтерами, но если они еще не пришли к этому, то для принятия решения им нужен сильный триггер. Сейчас таким триггером стал коронавирус, - полагает председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. - Больше половины россиян готовы становиться волонтерами и помогать другим во время коронавирусной инфекции, произошел колоссальный рост готовности людей к участию в волонтерстве и помогающем поведении в целом".

Фото: Сергей Михеев

Иногда определяющим моментом становятся личные обстоятельства. Ольга Шишкина - одна из самых активных московских волонтеров, в это движение она пришла еще до коронавирусной пандемии. По паспорту она молдаванка, но при этом вся ее работа доказывает, что волонтерство - призвание, национальные и гендерные факторы тут вторичны. Мама Ольги борется с онкологией, и, вероятно, именно это обстоятельство подтолкнуло москвичку помогать всем, кому приходится сталкиваться с целым рядом других серьезных заболеваний.

Ольга, как и ее коллеги по движению, давно усвоила правила безопасности. Их новым волонтерам озвучивают перед выездом по заявкам пожилых людей. Каждому волонтеру выдают комплекты масок и перчаток, чтобы хватило на дорогу. И рассказывают о базовых правилах работы. В квартиры к пенсионерам не заходим - таков антивирусный закон нашего времени. У каждого волонтера есть бейдж - его показываем в глазок так, чтобы подопечный мог увидеть. И еще - волонтер никогда не принимает никакой дополнительной благодарности, денег, продуктов и т.п.

Среди добровольцев уже не только вчерашние студенты, но и работающие мужчины старше 40 лет

Когда волонтер получает заявку, он созванивается с пенсионером и уточняет все детали. "Однажды у меня была заявка, расписанная на пять разных магазинов. Кто-то, наоборот, стесняется и говорит: "Ой, ну что же я буду гонять вас", - вспоминает волонтер Мээрим Исаева на сайте акции. Многие из тех, кто сейчас идет в волонтеры, - люди занятые. И они в таком случае выбирают адреса только по своему району. В таком случае получается выполнить максимум три заявки в день. Но встречались прошлой весной и такие активисты, кто выполняет больше шести заявок.

В основном пожилые москвичи просят доставить продукты из ближайшего магазина. Хотя иногда приходится побегать и в несколько торговых точек. Каждый день поступает примерно по 60 заявок, рассказывает Алиса Крюкова. Чтобы как можно оперативнее организовать доставку, штаб создал группу быстрого реагирования. Задача волонтеров - не только продуктовое снабжение. Сейчас горожане начинают интересоваться литературой. Библиотека № 119 организовала такую доставку для своих читателей. Книги домой носят и сотрудники, и волонтеры. "Все книги, прежде чем отправиться к адресату, обрабатываются санитарными средствами в специальном помещении с рециркуляцией воздуха", - отметил руководитель библиотеки Александр Максимов.

Конкретно

Как стать волонтером

Заходите на mosvolonter.ru, регистрируйтесь и ждите приглашения. Вы пройдете короткий инструктаж и получите маски и перчатки. Пенсионерам нужно будет доставить продукты и товары первой необходимости по списку. Если в магазине нет требуемого товара, нужно будет созваниваться с заявителем. Волонтеры не покупают сигареты и алкоголь. Если нужна помощь от волонтеров, пожилые люди могут обратиться по телефону "горячей линии" 8-800-200-34-11.