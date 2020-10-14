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Рубрика: Общество

Остановить волну

Глава минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, заявил глава минздрава Михаил Мурашко. Прирост заболеваемости за неделю вырос на 26%. Ряд лекарств от COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до почти 53 на 100 тысяч населения, сообщил министр на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. "Ситуация остается крайне напряженной, - констатировал он. - Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет рекомендации, которые предписаны".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Система здравоохранения подготовилась на случай ухудшения обстановки: в стационарах развернули 176 тыс. коек, к работе с пациентами с коронавирусом привлечены почти 470 тыс. медработников, сообщил Мурашко. Депутаты предложили "мобилизовать" и сотрудников частных клиник. Они уже работают на амбулаторном этапе - в частности, делают компьютерную томографию. Однако министр не уверен, что получится устроить "массовую мобилизацию". "Можете сделать законодательную инициативу, но не знаю, насколько это будет поддержано медицинским сообществом", - предложил он.

Членов комитета интересовал вопрос стимулирующих выплат для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Правительство держит этот вопрос на контроле, заверил Мурашко, - выплаты в регионы поступают своевременно. А с ноября произойдет то, о чем просили кабмин сами медики, - выплаты установят в зависимости от отработанного времени. Готовятся документы для перехода на эту систему, которую врачи считают более справедливой, добавил министр.

Депутаты также поинтересовались, хватит ли препаратов от коронавируса. Именно для повышения их доступности ряд медикаментов решено включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил Мурашко. Уже подписано распоряжение правительства на эту тему, благодаря которому на такие препараты установят предельные цены после согласования с Федеральной антимонопольной службой. Это не только обеспечит доступность препаратов, но и поможет минимизировать бюджетные затраты на данную терапию, пояснил министр.

Надо выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса

"Нам нужно обязательно сейчас минимизировать количество заболевших, - подчеркнул он. - И выиграть время для масштабного производства вакцины и масштабной вакцинации населения, это, на мой взгляд, одна из ключевых задач, чтобы сберечь население страны". В связи с этим он призвал парламентариев разъяснять гражданам, почему важно соблюдать рекомендации по защите от инфекции.

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