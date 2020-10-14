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14.10.2020 10:37
Рубрика: Власть

В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам

Текст: Татьяна Замахина
Медикам с ноября будут платить стимулирующие выплаты в зависимости от отработанного времени - для этого готовятся документы, сообщил депутатам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр выступил на заседании Комитета по охране здоровья на тему ситуации с коронавирусом.

Фото: Центральный банк Российской Федерации / cbr.ru
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По словам Мурашко, медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.

Министр заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления выплат. Переход планируется с ноября.

Он также сообщил, что все стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно. Правительство держит этот вопрос на контроле, заверил Мурашко.

Почти 470 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в России, уточнил он. Это медики всех специальностей, которые привлекаются в "красные зоны" и для амбулаторного ведения пациентов.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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