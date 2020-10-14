В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам

Министр выступил на заседании Комитета по охране здоровья на тему ситуации с коронавирусом.
По словам Мурашко, медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
Министр заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления выплат. Переход планируется с ноября.
Он также сообщил, что все стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно. Правительство держит этот вопрос на контроле, заверил Мурашко.
Почти 470 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в России, уточнил он. Это медики всех специальностей, которые привлекаются в "красные зоны" и для амбулаторного ведения пациентов.