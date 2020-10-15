Инфекционист рассказал о формировании антител к коронавирусу

Эпидемиологи и инфекционисты продолжают искать ответ на вопрос, как долго сохраняются антитела в организме человека, переболевшего COVID-19 - от этого во многом зависит и эффективность вакцинации, и риск повторно заразиться и заболеть. Однозначного ответа нет, так как изучение SARS-CoV-2 длится менее года. Тем не менее, уже известно, что антитела образуются у 80% перенесших заболевание, причем они есть и у тех, кто не имел ярко выраженных симптомов, - рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков, главный врач одного из подразделений Инвитро, где проведено уже более 700 тысяч тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции.

"Полученные данные дали много для понимания закономерностей течения данной инфекции, - говорит Андрей Поздняков. - Вот основные выводы: во-первых, антитела синтезируются у большинства пациентов - более 80%, перенесших COVID-19 различной степени тяжести; во-вторых, уровень антител различается в зависимости от обследованной популяции, степени тяжести перенесенной инфекции, возраста пациентов, а также лабораторных методов исследования. Третье важное заключение: у пациентов с "бессимптомными формами" также вырабатываются антитела, но менее интенсивно по сравнению с пациентами, имевших клиническую симптоматику". Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее Исследования о длительности присутствия антител в организме пока неоднозначны. Некоторые ученые утверждают, что антитела сохраняются 2-3 месяца, другие - более 4-х месяцев. При этом важно понимать стойкость иммунного ответа, ведь, например, острыми респираторными вирусными инфекциями, вызываемыми различными вирусами, люди даже с нормально работающей иммунной системой могут болеть несколько раз за сезон. "Антитела не возникают в организме человека из ниоткуда. Они синтезируются В-лимфоцитами - "клетками памяти", которые получают информацию о новом вирусе от первичных звеньев иммунитета (макрофагов, НК-клеток, Т-лимфоцитов и др.), - поясняет Андрей Поздняков. - Клетки памяти вырабатывают антитела, а антитела связывают искомый патоген и удаляют его из организма. После "очистки" организма от инфекции уровень антител снижается, но пул клеток памяти остается. При повторной встрече с этим микроорганизмом клетки памяти начинают быстро и в большом количестве вырабатывать антитела к нему. Специфический иммунный ответ быстрее реагирует на повторное заражение и повторное заболевание с симптоматикой не развивается". То есть повторный инфекционный процесс не заканчивается болезнью, уточняет эксперт. По его мнению, наличие антител в крови человека указывает на то, что его иммунная система не только встречалась с вирусом раньше, но и выработала защиту к нему. Вирусологи нашли способ прогнозировать сложность течения COVID-19 "Положительный результат анализа на антитела к SARS-CoV-2 говорит о том, что иммунная система "распознала" данный возбудитель и, соответственно, в организме есть иммуноглобулины к этому вирусу и В-лимфоциты - клетки памяти, которые их синтезировали. С большой долей вероятности клетки памяти сохранятся и в будущем, даже если уровень антител в динамике снизится до неопределяемого современными лабораторными методами. При повторной встрече с коронавирусом SARS-CoV-2 иммунная система отреагирует на него быстро и специализированно, предотвратив повторное заболевание. "Это соответствует современной теории иммунитета, что позволяет надеяться, что с данным вирусом будет также", - заключил Андрей Поздняков.