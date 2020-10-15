Какие меры вводятся в Ростовской области из-за коронавируса

Соответствующее постановление утверждено первым заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым. Лицам старше 65 лет предписывается перейти в режим самоизоляции, а остальные жители региона должны будут носить перчатки и защитные маски везде - на улице, в такси, общественном и межрегиональном транспорте, магазинах, аптеках, образовательных и муниципальных учреждениях и т.д.

Дополнительные занятия в заведениях образования переводятся на дистанционный режим работы. Прекращается навигация туристических прогулочных судов, закрываются ночные клубы, кальянные и дискотеки, детские площадки в торговых центрах и фудкорты. Работа общепита ограничивается до 22 часов, но функция "на вынос" не запрещена. Основанием для выхода из дома является: вынос мусора и выгул домашних животных, уход за пожилыми или больными близкими людьми, следование к месту учебы или работы, если деятельность организации не приостановлена, похороны, поездка на дачу вместе с членами семьи, вызов в суд или в правоохранительные органы, прогулки у дома и занятия спортом, а также следование к месту проведения выборов.

Кроме того, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Продажа билетов в кинотеатры, театры и музеи допускается только дистанционно.

По данным Роспотребнадзора, прирост заболевших в Ростовской области за неделю составляет 8,1 процента, что выше среднероссийских показателей - 6,7 процента. На 15 октября число пациентов с коронавирусом в Ростовской области составило 25736 человек. За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей региона, а всего с начала пандемии - 626 человек.