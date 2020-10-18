Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021

- Такой сценарий не обсуждается, - подчеркнул Сергей Кравцов. - О переносе сроков речи не идет, нет такой необходимости. Сейчас мы вместе с Рособрнадзором работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

По словам министра, ведомства сейчас создают площадки в интернете с материалами по всем учебным предметам с 6-го по 11-й класс - для того, чтобы школьники могли проверить свои знания.

- Материалы будут доступны ученикам, родителям, педагогам, - рассказал Сергей Кравцов. - Это нужно, чтобы понять, есть ли какие-либо проблемные места, чтобы своевременно их устранить.