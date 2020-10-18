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Рубрика: Общество

Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения не планирует переносить сроки ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021 из-за коронавируса. Об этом в интервью ТАСC рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Анна Соловьева/РГ
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- Такой сценарий не обсуждается, - подчеркнул Сергей Кравцов. - О переносе сроков речи не идет, нет такой необходимости. Сейчас мы вместе с Рособрнадзором работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

По словам министра, ведомства сейчас создают площадки в интернете с материалами по всем учебным предметам с 6-го по 11-й класс - для того, чтобы школьники могли проверить свои знания.

- Материалы будут доступны ученикам, родителям, педагогам, - рассказал Сергей Кравцов. - Это нужно, чтобы понять, есть ли какие-либо проблемные места, чтобы своевременно их устранить.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России Пандемия коронавируса COVID-19

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